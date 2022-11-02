汐止警執勤獲肯定 行政院贈慰問品、獎勵金

汐止區在上個月中的強降雨，造成多處土石坍方，以及工建路道路塌陷，這段時間汐止員警風雨無阻在現場負責指揮交通管制，為了感謝他們的辛勞，今(2)日，行政院政務顧問張旻斌就前往慰問，並且致贈慰問品及救災獎勵金。

上個月中的強降雨，汐止伯爵山莊兩處大面積坍方，員警在第一時間前往協助撤離民眾，並且現場管制維護安全，另外，在工建路也發生道路坍陷，員警們連夜公告改道管制，為了避免危險也讓搶修工程順利進行，工建路施工路段也進行全線封閉，禁止通行，連續二個多禮拜，協助交通指揮，颱風外圍環流影響大雨不斷，汐止警分局動員投入協助救災及維持交通，也讓行政院政務顧問行經汐止時看到了員警的辛苦，所以，特別來致贈慰問品及救災獎勵金，感謝他們。

行政院政務顧問張旻斌說，感謝汐止的員警們在最近的雨災為民眾很積極盡力的保護他們的生命財產安全，像是員警在坍方、大雨的時候，在交通最壅塞的地方疏導，讓民眾在交通方面都非常的安全，另外，在住宅有坍方情況時，像是伯爵山莊，也會很積極的協助居民撤離安置。

新北市警察局長黃宗仁表示，這次真的非常感謝張理事長，他自己看到汐止地區所有的同仁為了保護地區的交通順暢還有最近大豪雨也造成部分災情，汐止的弟兄姊妹也都盡了全力救災盡了全力保護市民，今天張理事長特別到汐止警分局慰勞員警，真的很感動。

汐止警分局長林詮峰指出，因應工建路的地層下陷，長達一個多禮拜，讓了周邊民眾上班的方便性，雖然，工建路已經封閉，但也和汐止區公所配合在每天早上的六點半到九點，針對樟樹二路改成只出不進的單行方向，目的就是希望能夠確保附近民眾上班交通能夠更加順暢，不受工程的影響，當然投入的警力也非常多，因應交通動線的改善，確保民眾行車安全。