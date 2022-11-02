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深澳港外凸堤防地坪高低差 民眾常跌倒盼改善

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區深澳港區的外凸堤防地坪落差將近有十公分以上，讓不少長輩常常在此跌倒。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區深澳港區的外凸堤防地坪落差將近有十公分以上，讓不少長輩常常在此跌倒。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區深澳港區的外凸堤防，是附近居民散步休閒的場所，只是地坪因為年久失修，高低落差將近有十公分以上，讓不少長輩常常在此跌倒，今(2)日民眾就向議員林裔綺服務處陳情，希望可以獲得改善。

瑞芳區瑞濱里有民眾反應，瑞芳區深澳港區外凸堤因地坪多處坑洞，經常有行經民眾跌倒受傷，影響用路人安全，為避免意外一再發生，今(2)日議員林裔綺服務處就邀請相關單位人員現場會勘，研商改善方案。

議員林裔綺服務處主任蘇有德說，今日到現場查看地坪情況，真的很不理想，地坪因破損嚴重已經出現高低落差，少說也有十公分以上，加上這裡是當地居民散步看海的地方，行走安全更是需要關注，因此也會協助要求權責單位進行改善。

當地居民許小姐就說，雖然因為下雨，所以外凸堤看不到人，但事實上，好天氣時，不少長者都會在早上到這裡來散步看海，看到許多長輩因為地坪破損而跌倒，真的於心不忍，因此希望有關單位盡快改善。

瑞芳 議員 員林

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