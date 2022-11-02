流感疫苗開打踴躍 瑞芳地區單日破兩百人

擴大公費流感疫苗施打對象，即日起只要滿50歲以上的新北市民都可前往衛生所或特約診所醫院施打疫苗，瑞芳衛生所也提醒符合接種條件的民眾儘快施打疫苗，瑞芳地區目前施打狀況踴躍，單日就可以突破兩百人。

瑞芳衛生所目前周一、三、五的上午時段，開放流感疫苗的施打，即日起，第二階段公費流感疫苗對象開打，衛生所門口也排起長長隊伍，據統計，瑞芳衛生所單日施打人數就可達兩百人。

即使下著大雨，但民眾對於流感疫苗所提供保護的觀念已經越來越高，因此，施打的人數也是一波接著一波，另外，新冠肺炎疫苗和流感疫苗所提供的保護力不同，而且可以同時施打不用間隔天數，所以衛生所建議兩者都盡量要施打，以提高自身保護力。

衛生所主任麥可也提醒大家，天氣越來越冷，提早施打疫苗可提早獲得保護力，符合資格的民眾一定要儘早前往各特約醫療院所施打公費流感疫苗，好照顧自己也保護家人。