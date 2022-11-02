馬偕家族故事展 淡水公所專人導覽世代傳承

新北市淡水區公所與國立臺灣大學校史館合作，於淡水區公所一樓大廳主辦馬偕家族故事展-『馬偕來臺 150周年世代傳承』，淡水區公所特別派出專人導覽，希望社會大眾認識馬偕家族世代傳承的精神。

淡水區長巫宗仁表示，感謝台灣大學借展馬偕家族相關史料，讓淡水鄉親可以更進一步了解馬偕家族的故事，150 年前馬偕於淡水上岸，深耕台灣，長眠於淡水，有許多是之前未見的史料，在淡水展出更具意義。

這次透過策展人王意晴老師，將許多馬偕家族的資料與舊照片，展現出來。

策展人王意晴表示，馬偕娶本地女子『張聰明』為妻成為台灣女婿後，也將兩位女兒嫁給台灣人，他『愛在他鄉變故鄉，身後化作台灣土』，落地生根、世世傳承與奉獻。第三代柯設偕與第四代柯威霖都是淡水公學校(今淡水國小)、淡水中學校(今淡江中學)以及臺灣大學畢業，透過區公所專人導覽更可以讓民眾了解馬偕家族的成就與貢獻。

王意晴指出，柯設偕於日治時期年間曾任職淡水街役場(今淡水區公所)的國語講習所，其子柯威霖集科學家、數學家、發明家、藝術家、於一身，更在2015年榮獲NASA最高榮譽勳章。。