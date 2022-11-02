北捷指捷運劍潭站TOD案遭抹黑 不排除法律行動

台北捷運表示，劍潭站TOD開發案依法辦理，籲特定團體切勿假專業之名行抹黑污衊之實，相關的不實指控已損及北捷商譽，如不修正，將不排除採取必要之法律行動。

台北捷運公司發新聞稿表示，今天極少數人士對捷運劍潭站TOD（大眾運輸導向發展）案提出關切，北捷嚴正聲明，本案均依照相關法令程序及規定，循序漸進通過議會審查及都市設計審議程序。

北捷說，「被當掉的保送生」、「以原汁原味的開發規模闖關都審」、「出軌」等形容都與事實不符，相關的不實指控已損及北捷商譽，如不修正將不排除採取必要之法律行動。

北捷指出，本案都市設計準則早於110年10月12日經由都市設計審議委員會核定，依循都市設計準則，採建築立面背景式設計融入都市地景，並調整大樓立面綠化及色調、增加地面層開放空間、塔樓部退縮劍潭站造型南移50公尺等項目。

北捷並說，該案基地法定容積率150%，北捷主動降低建築高度，考量周邊環境適當調整開發量體，實際開發容積率為135%；且完工後停車格變多、辦公人員多搭大眾運輸，不會影響交通。

北捷強調，本案一切均依公司治理及企業化經營精神，經董事會通過，以自有資金投資開發商業不動產以其收益挹注捷運本業虧損，與民間投資案並無二致。