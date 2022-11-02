快訊

高虹安男友任公費助理惹風波 李姓助理今晚發3點聲明

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

北捷指捷運劍潭站TOD案遭抹黑 不排除法律行動

中央社／ 台北2日電
捷運劍潭站TOD開發案興建18層的大樓，破壞捷運站美感、影響當地交通，圖為北捷模擬大樓的示意圖。圖／北市議員黃郁芬辦公室提供
捷運劍潭站TOD開發案興建18層的大樓，破壞捷運站美感、影響當地交通，圖為北捷模擬大樓的示意圖。圖／北市議員黃郁芬辦公室提供

北捷運表示，劍潭站TOD開發案依法辦理，籲特定團體切勿假專業之名行抹黑污衊之實，相關的不實指控已損及北捷商譽，如不修正，將不排除採取必要之法律行動。

台北捷運公司發新聞稿表示，今天極少數人士對捷運劍潭站TOD（大眾運輸導向發展）案提出關切，北捷嚴正聲明，本案均依照相關法令程序及規定，循序漸進通過議會審查及都市設計審議程序。

北捷說，「被當掉的保送生」、「以原汁原味的開發規模闖關都審」、「出軌」等形容都與事實不符，相關的不實指控已損及北捷商譽，如不修正將不排除採取必要之法律行動。

北捷指出，本案都市設計準則早於110年10月12日經由都市設計審議委員會核定，依循都市設計準則，採建築立面背景式設計融入都市地景，並調整大樓立面綠化及色調、增加地面層開放空間、塔樓部退縮劍潭站造型南移50公尺等項目。

北捷並說，該案基地法定容積率150%，北捷主動降低建築高度，考量周邊環境適當調整開發量體，實際開發容積率為135%；且完工後停車格變多、辦公人員多搭大眾運輸，不會影響交通。

北捷強調，本案一切均依公司治理及企業化經營精神，經董事會通過，以自有資金投資開發商業不動產以其收益挹注捷運本業虧損，與民間投資案並無二致。

北捷 捷運

延伸閱讀

影╱男北捷偷拍被發現想逃 短裙妹緊揪衣領拖去報警

影／北捷古亭站男偷拍裙底碰大腿 短裙妹怒揪「攝狼」衣領

建築界抗議強推TOD 北市府稱無損公益不拍賣容積

拒絕容積大放送 建築界抗議柯文哲卸任前強推TOD

相關新聞

國1汐止段今晚再度塌方範圍擴大 南下主線7到10K封閉

國道1號南下約10k+100處邊坡昨上午坍滑，高公局成立緊急應變小組，移除崩落土石及傾斜門架，預計本周五下班前搶通匝道。...

國1汐止段今再坍方 國道警：封閉五堵南向入口

今天晚上，國1南下汐止交流道邊坡坍方，差點淹沒一輛路經砂石車。國道警再度封閉五堵入口跟五堵至汐止主線7k到10k，高工局...

星兒發揮創造力 馬偕博士變身阿給美食和虎克船長

今年是傳教士馬偕從淡水上岸的150周年，淡水旅學堂帶領台灣星奇兒創藝協會的星兒們，了解淡水女路、馬偕博士來台傳教、行醫、...

馬偕家族故事展 淡水公所專人導覽世代傳承

新北市淡水區公所與國立臺灣大學校史館合作，於淡水區公所一樓大廳主辦馬偕家族故事展-『馬偕來臺 150周年世代傳承』，淡水區公所特別派出專人導覽，希望社會大眾認識馬偕家族世代傳承的精神。

蘇貞昌視察兒童館基地 葉元之批選前才來放利多

行政院長蘇貞昌今視察兒童未來館基地，宣布斥資165億元興建，約2030年底可試營運，不過兒童未來館多年未有動靜，新北市議員葉...

流感疫苗開打踴躍 瑞芳地區單日破兩百人

擴大公費流感疫苗施打對象，即日起只要滿50歲以上的新北市民都可前往衛生所或特約診所醫院施打疫苗，瑞芳衛生所也提醒符合接種條件的民眾儘快施打疫苗，瑞芳地區目前施打狀況踴躍，單日就可以突破兩百人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。