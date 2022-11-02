新北推疫後振興案 綠議會黨團：無法照顧小攤商

新北市議會民進黨團今天表示，市府推出「新北購有禮」活動，以新台幣1500萬元預算，想達到70億元商機毫無邏輯，且是以發票參加抽獎，無法真正刺激消費，無法照顧小攤商。

民進黨新北市議會黨團總召集人陳啟能下午召開記者會指出，新北市政府的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟活動，推出「新北夠有禮」須先消費300元，才能參加抽獎，只是「空口說白話」，難道一般沒有發票的攤商不需要被振興經濟？

陳啟能表示，台北市近日結束「熊好券2.0」登記，共145萬人完成線上登記，活動鎖定一般市民，且共編列約5億餘元預算，共發行將近70萬份優惠券，讓許多新北市民羨慕不已。

他說，「新北購有禮」僅編列1500萬元預算，以新北400萬人口計算，平均每人分到的金額只有約3元，且宣稱將達到70億元商機，實在是太離譜，「請市府說明這不切實際的數字，是如何計算出來的」。

民進黨新北市議會黨團幹事長羅文崇表示，民生經濟或是觀光旅遊等層面，是疫後的重頭戲。各縣市政府陸續推出振興加碼的活動，新北市府的振興計畫讓市民情何以堪。

民進黨新北市議員李坤城指出，「新北購有禮」不切實際，且是以發票參加抽獎，許多飲食等民生消費本來就是日常必需，「午餐本來就要吃飯」，這樣的振興活動根本無法真正刺激消費。

面對質疑，新北市政府經濟發展局表示，「新北購有禮--抽獎趣」活動推出千份抽獎獎品，最大獎項是超過450萬元的露營車，預計可帶動70億元商機。各大觀光工廠及商家已做好準備推出各種活動，歡迎消費。

經濟發展局指出，自今年9月起就陸續推出包含走跳趣、抽獎趣、遊樂趣、文藝趣、汰舊趣等5大主題，甚至交通局也與公車業者合作推出5元公車走透透的振興觀光方案。

經發局表示，預估70億元商機是以去年舉辦「加倍奉還」的振興經濟活動估算，當時登記參加抽獎活動的總發票金額約70億元；至於一般攤商，公有市場在配合防疫作為後，經與業者討論，以減少租金方式補助業者。