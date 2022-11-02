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國1南下10.1K塌方周五搶通 將架H型鋼樁穩下盤再清土石

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
國1南下10.1K塌方周五搶通，將架H型鋼樁穩下盤再清土石。記者游明煌／攝影
國1南下10.1K塌方周五搶通，將架H型鋼樁穩下盤再清土石。記者游明煌／攝影

高速公路局進行國1南下汐止交流道邊坡坍方搶修，汐止南出匝道持續封閉，新北市長侯友宜今天前往汐止勘查交通狀況，高公局表示，將在4日下班前完成搶修恢復通行，並將進場打設H型鋼樁穩固邊坡下盤，再全面清除路面土石。

由於國一轉國三不通，汐止出口封閉，新北市交通局評估，汐止平面道路多了三分之二車流，初估尖峰時段每小時會有1800輛車改走到平面。警方全力加強交通疏導分散車流。汐止大同路一段原來就是尖峰時段的塞車熱點，今天比平常多了很多車流。

高公局人員今天指出， 會進場打設H型鋼樁穩固邊坡下盤，H型鋼樁打設完成後，讓邊穩定避免再崩落，再來全力搶通清除路面土石。

交通局說，搶修期間針對汐止交通疏導，除了警力總動員，交通戰情室亦嚴密監控，機動調整因應，以維持地區道路交通順暢。

交通局呼籲基隆、八堵地區欲往國3的車輛，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；另國1南向往汐止出口的車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止；汐止地區車輛則可多利用地方道路往新台五交流道上國3往南；交通局並提醒基隆、汐止地區民眾盡量搭乘台鐵等大眾運輸，提早出門避免陷入壅塞。

汐止 新北市長 基隆

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