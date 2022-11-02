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建築界抗議強推TOD 北市府稱無損公益不拍賣容積

中央社／ 台北2日電

備受爭議的捷運劍潭站TOD開發案可能捲土重來，建築團體及學界抗議強推。台北市都發局今天說，TOD計畫由都市計畫及都市設計審議雙重把關，並無犧牲公共利益或容積大拍賣。

都發局今天透過新聞稿表示，台北市政府為推動大眾運輸導向發展（TOD），依台北市土地使用分區管制自治條例第80條之4規定，於民國108年經台北市都市計畫委員會審議通過後，發布實施「擬定台北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫」，受理期限6年，但3年來都無申請案。

為加速都市再生結合大眾運輸發展，都發局指出，推動修訂TOD計畫，以增加都市再生改建誘因，今年5月24日公告以4年為申請期限，盼加速整合落實TOD美意，並無棄守TOD政策的公益性與公共性。

都發局表示，TOD計畫訂定申請規模以篩選可提供足夠開放空間基地，強化都市設計，透過移設或增設捷運出入口、提供自行車轉乘空間、留設友善人行空間及捐贈公益設施空間或代金等方式，申請獎勵容積，並非平白無故給予，具公共性、公益性、對價性及時效性。

另外，增額容積除透過場站分級、臨路寬度、基地規模設定其申請條件及額度，也要循台北市都市設計審議委員會審議程序把關。

都發局指出，增額容積的價金由北市府委託專業估價者以市價估算，取得價金將挹注住宅基金及都市更新基金，以回饋於都市發展、社會住宅及環境改善的市政建設，並非容積大拍賣。

針對捷運劍潭站多目標使用新建工程案，都發局表示，此案基地座落台北捷運劍潭站旁交通用地，是由台北大眾捷運股份有限公司提出申請，希望打造捷運劍潭站為辦公、生活及交通的地區核心場站。

另外，上述場址的法定容積率150%，非依TOD計畫申請容積獎勵或增額容積；考量周邊環境適當調整開發量體，實際開發容積率為135%。

都發局指出，此案依規定辦理二階段都市設計審議，案內規劃有停車空間、社會福利設施、一般零售業、飲食業及一般事務所等用途，為地下3層、地上18層建築物。

都發局表示，地方民意明確表達樂見其成，案經都市設計審議委員會討論後，由北捷公司就建築物量體及各向立面再評估與劍潭捷運站的關係，並就優化立面處理及視覺端點規劃後，提交委員會報告。

都發局指出，尊重多元意見表達，北市府維護公共利益立場不變，相關意見都可透過正式管道進行溝通交流。

北市 捷運

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