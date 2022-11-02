新北解決53處嚴重積淹水點 達成4年25萬汙水下水道接管

每逢強降雨來襲，新北市多處地點都會因豪大雨影響導致積淹水，新北市水利局4年來已改善53處嚴重積淹水點，並結合防汛平台、偵水志工及預抽機制，降低淹水風險。另外，新北也打造海綿城市、破除三面光營造生態空間，達成汙水4年25萬戶接管。

水利局今天在市政會議專題報告，水利局長宋德仁表示，4年內已改善沉痾積淹水點共15區53處，在防汛機制由過去被動通知改變為主動發現的智慧防汛平台，有效縮短應變時間達1至2小時以上，再搭配抽水站預抽增加56萬噸的動態滯洪空間，大幅減低都市淹水的風險。

10月16日受豪大雨影響，導致汐止南陽街涵洞嚴重積水。宋德仁說明，因該涵洞位處低窪，如道路積水，水利局和公所將依既有機制封閉涵洞管制交通，以確保豪大雨期間道路使用安全。

宋德仁表示，未來也持續推動逕流分擔、廢棄地下道改建滯洪池及超額保水容積獎勵，將都市總滯洪量體提升至350萬噸，降低氣候變遷短延時強降雨所帶來的威脅。

宋德仁說，汙水接管今年即將達成4年25萬戶、總接管117萬戶的目標，在侯友宜上任3年內便已超越桃園及台南接管戶數，至今接管戶數為其他五都的2到3倍，為全國第一。

另外目前維護管理更是利用全國首創MR系統及無人機巡查機制，為新北市推動智慧城市重要的一步，未來持續開辦瑞芳、深坑等郊外地區及建立5座分散式汙水系統。