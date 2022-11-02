汐止交流道邊坡滑落關鍵路段 侯友宜建議增設自動監測

高速公路局今天持續進行國1南下汐止交流道邊坡坍方搶修，汐止南出匝道持續封閉，新北市長侯友宜今天一早前往汐止勘查交通狀況，他說，高公局應全力在本周五下班前完成搶修恢復通行。

侯友宜也建議高公局應針對發生邊坡滑落關鍵路段，立即增設自動監測系統，建立監控機制以即時防範、預警，降低災害發生的損害。

國1 南下汐止交流道於昨天近午時發生邊坡土石崩落、大型門架嚴重傾斜，經高速公路局緊急搶修，昨天傍晚國1五堵至汐止段主線車道已先搶通，汐止南出匝道則因邊坡搶修工程持續封閉，影響國1轉國3車流。

侯友宜表示，搶修期間針對汐止交通疏導，除了警力總動員，交通戰情室亦嚴密監控，機動調整因應，以維持地區道路交通順暢，並說，現在大家要面臨挑戰，整個汐止、金山萬里、瑞芳和基隆等，都加派警力因應平面道路增加的車流。

侯友宜指出，已在汐止可能嚴重塞車的地方，派駐大批警力預作交通疏導準備，今天上午7點半時，汐止交通狀況和平時狀況差不多，但會因應車流狀況，隨時調整警力處理，他也呼籲駕駛人可以多走平面道路。

交通局長鍾鳴時表示，新北市昨日己提前發布汐止地區上午尖峰交通壅塞預警，警察局加強布署警力疏導交通，交通局亦預置維修小組以加速號誌檢修，交通戰情室嚴密監控車流狀況，適時反應；今天上午除了國1南下汐止路段主幹道車多壅塞，汐止地區平面道路交通路況與預估一致。

新北交通局呼籲基隆、八堵地區欲往國3的車輛，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；另國1南向往汐止出口的車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止；汐止地區車輛則可多利用地方道路往新台五交流道上國3往南；交通局並提醒基隆、汐止地區民眾盡量搭乘台鐵等大眾運輸，提早出門避免陷入壅塞。

高公局封閉國道1號南下往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號交通。今天上午國一南下大塞車，七堵到汐止段「紫爆」，車陣走走停停，僅剩13公里。台62線及汐止平面車道，因改道影響，車流量也常大，塞車嚴重。

國道1號南下約10k+100處邊坡現場，今天有不少駕駛車開車經過，看到大面積塌方現場，覺得怵目驚心，直呼崩塌面積很大。