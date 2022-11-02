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新北第11期疫苗預約平台 今日起3天開放預約
秋冬新冠及流感疫情雙重威脅，依衛福部疾管署監測數據，新冠每日新增仍有2至3萬餘例，門急診類流感就診人次也呈上升趨勢，高於前兩個流感季同期。新北市衛生局表示，新北疫苗系統第11期，今日起至11月4日，每日上午9時至晚上8時開放預約，呼籲民眾預約接種，提升保護力。
衛生局表示，第11期疫苗預約平台預約自今天起至11月4日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為11月7日至13日，接種對象及疫苗種類包括：6個月至4歲嬰幼兒BNT第1至3劑、6個月至11歲孩童莫德納、BNT 1至2劑、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至3劑、12歲以上青少年及成人雙價次世代疫苗第3至5劑(追加劑)、6個月至小學入學前幼兒、孕婦、50歲以上成人流感疫苗。
接種地點包括：新北市合約院所、中和Global Mall、五股公民會館等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約，民眾可多多利用。
衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診持續上升，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。
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