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台南將有39座特色公園 打造孩子心中夢幻遊戲場

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府規畫39座特色公園，其中15座已完工。圖／台南市工務局提供
台南市政府規畫39座特色公園，其中15座已完工。圖／台南市工務局提供

台南市政府近年新闢或整修公園時結合公民政策模式，融入當地歷史、地形、在地特色等元素打造特色公園，其中15座已完工，有2座施工中，市長黃偉哲表示，明年度將提案新闢11座，總共規畫39座小朋友心中想要的夢幻遊樂場，讓親子假日有更多休閒去處。

市府工務局指出，台南目前有534座公園，面積達817.114公頃，市府所規畫的39座特色公園，總計投入3億7000多萬元，要打造特色遊戲場，其中15座已完工，2座施工中，11座規畫中，112年度提案新闢案11件。

今年啟用3座特色公園，包括健康綠洲特色公園，以1661台灣船發想，投注3300萬元建構一艘大型複合遊戲船；南區灣裡人工濕地則以「生態、休閒、遊憩」3大主題，轉型開發為休閒特色公園，投入約3600萬元，在7月啟用。

最夯的港濱歷史公園投入4000多萬元，是首座由家長陪著孩子參與工作坊勾勒遊戲方向，並與專家學者探討後，凝聚共識納入規畫設計的公園，為真正結合民意打造出的主題樂園，也是台南市目前最大的遊戲場。

工務局表示，未來若有新闢公園或大型公園整修，也會考量該地區地形、地貌、歷史紋理、在地特色、天然環境與自然素材等，持續落實公民政策模式，邀請當地民眾及專家學者參與，共同討論、規畫設計出具有在地特色，打造真正符合地方居民期待的特色公園。

台南 人工濕地

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