新北COVID-19疫苗第11期預約開跑 7日起接種

新北市衛生局今天表示，個人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施仍不能少，第11期疫苗接種平台今天起開放，7日開始接種，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。

新北市政府COVID-19應變會議上午在市政會議舉行前召開，新北市衛生局長陳潤秋指出，比起上週，新北市整體新增病例數明顯下降，但檢驗出不同病毒株。目前持續減少專責病床，集中檢疫占床率在4成至5成之間。

衛生局表示，秋冬COVID-19及流感疫情雙重威脅，依衛福部疾管署監測數據，全台每日仍有COVID-19的2萬至3萬新增病例；門急診類流感就診人次也呈上升趨勢，提醒盡速接種疫苗以防中重症。

衛生局指出，新北市疫苗系統第11期，今日起至4日，每天上午9時至晚上8時開放預約，接種時間為7日至13日。

這波接種對象及疫苗種類包括：6個月至4歲嬰幼兒，BNT第1至3劑；6個月至11歲孩童，莫德納、BNT 1至2劑；12歲以上青少年及成人，BNT、Novavax 1至3劑；12歲以上青少年及成人雙價次世代疫苗第3至5劑（追加劑）。6個月至小學入學前幼兒、孕婦、50歲以上成人流感疫苗。

衛生局表示，接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall、五股公民會館等處，開設專診提供接種服務，民眾可以至新北市COVID-19疫苗接種預約平台登記。