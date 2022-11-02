七堵到汐止上午紫爆 國一南向10.1K坍方上班首日大塞車

國道1號南下約10k+100處邊坡昨天崩落，封閉國道1號南下往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號交通，高公局預計11月4日下班前完成匝道搶通。今天上午國一南下大塞車，七堵到汐止段「紫爆」，車陣走走停停，僅剩13公里。台62線及汐止平面車道，因改道影響，車流量也常大，塞車嚴重。

高公局提出改道路線有三，1、基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；2、地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；3、國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。

今天上午基隆很多通勤民眾開車提早出門，因為國一南下無法轉到國三往台北方向，國一南下路段一早就開始塞車，到上午8點半為止，仍一直停留在紫爆的情況，車陣走走停停，時速很低，從七堵一直到汐止路段都很難走。

據駕駛人表示，因改道要從台62接國三，但台62往西過大華系統就開始一路塞車，要提早變換號外線車道因應。

基隆市區五段路段，及汐止北二高、國道一號附近車流量都很大，還有汐止區康寧街與明峰街口、新台五路等都有塞車情況。