新北人氣宵夜爭霸十強出爐 板橋「泰夯串燒」奪冠
新北近日力推智慧城市，也盼整合資源促進疫後經濟發展，新北資訊中心日前舉辦的「20餓餓 新北夜胃眠」元宇宙系列活動首部曲新北人氣宵夜爭霸賽結果出爐，包含「泰夯串燒」、「阿彰的店」、「世界豆漿大王」等店名列前三，民眾接下來可至活動店報到拿宵夜金，另外也可參與「深夜食堂名人聊天室」。
資訊中心說明，「20餓餓 新北夜胃眠」系列活動首戰網羅在地30間人氣店家，從台式經典到異國美食品類精彩豐富美味毫不設限，歷經20天新北元宇宙虛擬城激戰，新北十大人氣宵夜店家依序由板橋泰式居酒屋「泰夯串燒」、永和牛肉麵「阿彰的店」、永和「世界豆漿大王」、林口「酒客串燒GOOD TASTE」、新店台式居酒屋「食柒串烤店」、三重「金夫子烤雞排串燒鹹酥雞飲料店」、土城「海山米粉湯」、三重「夜葉食堂」、鶯歌「勇伯垃圾麵」、板橋「56巷口湯包」。
資訊中心表示，這幾家也將正式進駐新北虛擬城成為宵夜攤位，讓民眾邊參與活動，邊享受逛市集的樂趣，而民眾即起只要下載「新北行動支付NewTaiPAY」APP完成註冊，至參賽30間宵夜名店門口，掃描專屬QRcode，即可獲得100點宵夜金，現拿現吃、數量有限。
另外，為接續新北人氣宵夜爭霸賽熱度，資訊中心11月起舉辦「深夜食堂名人聊天室」，只要透過手機、平板等裝置下載GOXR APP，就能暢遊新北元宇宙，了解各領域知名人士是如何在享受美食的同時還能維持好身材，民眾可至官網（https://www.ntpc2022.com/chat.html）免費報名，即可與喜愛的名人線上互動，享受元宇宙沉浸式體驗。
新北研考會表示，「20餓餓 新北夜胃眠」系列活動首度結合應用新北幣，虛實融合，吸引民眾去店頭消費，同時還發行新北餓餓元年NFT紀念款，要讓吃貨們永久珍藏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言