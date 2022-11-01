新北人氣宵夜爭霸十強出爐 板橋「泰夯串燒」奪冠

新北近日力推智慧城市，也盼整合資源促進疫後經濟發展，新北資訊中心日前舉辦的「20餓餓 新北夜胃眠」元宇宙系列活動首部曲新北人氣宵夜爭霸賽結果出爐，包含「泰夯串燒」、「阿彰的店」、「世界豆漿大王」等店名列前三，民眾接下來可至活動店報到拿宵夜金，另外也可參與「深夜食堂名人聊天室」。

新北人氣宵夜店家前三名。圖／新北資訊中心提供

資訊中心說明，「20餓餓 新北夜胃眠」系列活動首戰網羅在地30間人氣店家，從台式經典到異國美食品類精彩豐富美味毫不設限，歷經20天新北元宇宙虛擬城激戰，新北十大人氣宵夜店家依序由板橋泰式居酒屋「泰夯串燒」、永和牛肉麵「阿彰的店」、永和「世界豆漿大王」、林口「酒客串燒GOOD TASTE」、新店台式居酒屋「食柒串烤店」、三重「金夫子烤雞排串燒鹹酥雞飲料店」、土城「海山米粉湯」、三重「夜葉食堂」、鶯歌「勇伯垃圾麵」、板橋「56巷口湯包」。

資訊中心表示，這幾家也將正式進駐新北虛擬城成為宵夜攤位，讓民眾邊參與活動，邊享受逛市集的樂趣，而民眾即起只要下載「新北行動支付NewTaiPAY」APP完成註冊，至參賽30間宵夜名店門口，掃描專屬QRcode，即可獲得100點宵夜金，現拿現吃、數量有限。

另外，為接續新北人氣宵夜爭霸賽熱度，資訊中心11月起舉辦「深夜食堂名人聊天室」，只要透過手機、平板等裝置下載GOXR APP，就能暢遊新北元宇宙，了解各領域知名人士是如何在享受美食的同時還能維持好身材，民眾可至官網（https://www.ntpc2022.com/chat.html）免費報名，即可與喜愛的名人線上互動，享受元宇宙沉浸式體驗。