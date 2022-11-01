汐止城中里長同額競選 總部成立好熱鬧

觀天下 ／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的城中里長廖福賢競選總部成立大會上，包括新北市議員白珮茹、里長同事還有里民都來加油打氣。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的城中里長廖福賢競選總部成立大會上，包括新北市議員白珮茹、里長同事還有里民都來加油打氣。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的城中里長廖福賢這次同額競選，不過，競選活動也不馬虎，今(1)日競選總部成立大會上，包括新北市議員白珮茹、里長同事還有里民都來加油打氣，廖福賢感謝里民、志工一路相挺，希望繼續為里民服務，讓城中里更好。

汐止區城中里長廖福賢同額競選，號次1號，而成立大會就選在11/1日上午11點成立，都是1討好彩頭，當天先拜拜祈求順利平安，接著由汐止區里長聯誼會長陳有諒送上好彩頭，而新北市議員白珮茹也獻上大蒜象徵當選。

城中里長廖福賢表示，11/1日是競選連任的好日子，很感謝很多鄉親、議員及里長同仁都來競選總部祝福，還有很多好鄰居以及志工感謝他們一路陪伴，一、二十年來一起打拼，真的很感謝，還有天公也很疼惜，本來是下雨的天氣，但是11點放晴了，這是很好的意兆，希望未來四年會更好，會繼續為里民提供更好的服務。

廖福賢擔任里長以來，重視里內居住環境，包括基隆河步道、茄苳溪步道沿線都帶領志工持續種花綠美化，有仙丹、紫薇等等，讓大家一年四季都有花可以欣賞，廖福賢希望繼續獲得認同，持續為城中里付出，而當天競選總部成立也不免俗的高喊凍選，現場好熱鬧。

汐止 議員 2022大選 新北市選舉

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