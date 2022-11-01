淡水普照寺關愛弱勢 攜手各界送物資助低收戶

觀天下 ／ 記者許端驛/淡水報導
淡水普照寺、淡水區公所及佛光普照基金會共同舉辦的行善功德大捐贈低收戶活動。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水普照寺、淡水區公所及佛光普照基金會共同舉辦的行善功德大捐贈低收戶活動。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水普照寺、淡水區公所及佛光普照基金會今(1)日共同舉辦的行善功德大捐贈低收戶活動，由普照寺準備平安米等民生物資超過三千份，還有許多結緣品及義剪、義診等攤位，希望能夠讓這個社會更美好。

淡水普照寺住持釋普清表示，以說好話，行善舉，心存善念為出發點，淡水普照寺在每年的農歷十月初八，都會舉辦活動，要針對淡水區內的弱勢族群，發送物資給他們，現場還設有義剪，義診等單位，另外還有許多平常信眾所捐出來的乾淨二手衣物，一同送給弱勢朋友們領取，這次更準備了平安米等民生物資有超過三千份，而區公所也一起來加入發送的行列，發給來領取的低收入戶。

淡水區長巫宗仁表示，淡水普照寺，不僅在地方的宗教文化上的推廣，對於關懷弱勢居民，舉辦公益活動上，更不遺餘力，現場還有佛書贈送。

淡水普照寺住持釋普清表示，今年特別希望藉由這場活動，在疫情之後的可以照顧到許多弱勢群眾，藉由宗教力量，來撫慰社會心靈，在佛法當中得到幫助，對於這一次的公益活動，同時希望能夠對較弱勢的居民給予最實質的助力。

淡水 義診 公益活動

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