淡水普照寺關愛弱勢 攜手各界送物資助低收戶

淡水普照寺、淡水區公所及佛光普照基金會今(1)日共同舉辦的行善功德大捐贈低收戶活動，由普照寺準備平安米等民生物資超過三千份，還有許多結緣品及義剪、義診等攤位，希望能夠讓這個社會更美好。

淡水普照寺住持釋普清表示，以說好話，行善舉，心存善念為出發點，淡水普照寺在每年的農歷十月初八，都會舉辦活動，要針對淡水區內的弱勢族群，發送物資給他們，現場還設有義剪，義診等單位，另外還有許多平常信眾所捐出來的乾淨二手衣物，一同送給弱勢朋友們領取，這次更準備了平安米等民生物資有超過三千份，而區公所也一起來加入發送的行列，發給來領取的低收入戶。

淡水區長巫宗仁表示，淡水普照寺，不僅在地方的宗教文化上的推廣，對於關懷弱勢居民，舉辦公益活動上，更不遺餘力，現場還有佛書贈送。

淡水普照寺住持釋普清表示，今年特別希望藉由這場活動，在疫情之後的可以照顧到許多弱勢群眾，藉由宗教力量，來撫慰社會心靈，在佛法當中得到幫助，對於這一次的公益活動，同時希望能夠對較弱勢的居民給予最實質的助力。