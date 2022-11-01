大型活動人潮怎疏散 北捷加強管制必要時「過站不停車」

韓國首爾梨泰院踩踏意外引發大眾對大型活動人潮管制及疏散的關注。台北捷運表示，跨年時會重點管制出入口緩衝區、運用捷運人流資訊管理系統、必要時列車過站不停等。

韓國梨泰院10月29日晚間因萬聖節活動聚集人潮引發踩踏意外，據韓聯社報導，官方公布的死傷數字，死亡人數已攀升至156人；截至今天上午11時，另有29人傷勢嚴重、122人輕傷。

台北捷運發新聞稿表示，審慎規劃台北市政府跨年活動疏運計畫，並與警方、市府相關單位密切合作，例如於重點管制車站出入口擴大緩衝區域、加強人員舉牌宣導、運用自行研發的Metro TIMES「捷運人流資訊管理系統」，利用科技人流監控管制及預警智慧化，提前進行列車調度及車站人潮管制等。

北捷說，將投入超過2800人執行跨年疏運任務，跨年前2個月即開始規劃跨年人潮疏導管制計畫，今年將持續事先檢討修訂人潮管制計畫。

除當晚連續42小時營運不收班外，也多管齊下，事前加強宣導旅客分散搭乘人潮；重點車站並將適時採取「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級人潮管制及列車過站不停措施。

北捷呼籲，為避免大型群聚活動發生危險，主辦單位於辦理大型群聚活動時，須妥善規劃活動容納人數，劃定活動區域、出入、疏散、救援等動線，準備應變人力及設備，並落實醫療救護、緊急疏散等救援措施。

北捷也提醒民眾，務必配合站務人員引導，進出站時勿推擠，並隨時注意自己與隨行家人、朋友的安全。

北捷並說，自行研發的Metro TIMES創新科技，歷時2年完成自主研發系統，除可提供車廂擁擠度即時告知功能外，透過各車站閘門進出數據分析，可應用在大型活動人潮管制及預警，幫助行控中心掌控列車沿途載客擁擠程度、提供是否加發列車決策數據。