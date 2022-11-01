日式庭園風格及溫泉地景 金山中山溫泉公園增公廁啟用

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
日式庭園風格及溫泉地景，金山中山溫泉公園增公廁啟用。圖／金山區公所提供
日式庭園風格及溫泉地景，金山中山溫泉公園增公廁啟用。圖／金山區公所提供

新北市政府耗資3.2億歷時4年，執行「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」，將老舊中山公園新建，打造出具日式庭園風格及溫泉地景公園，引入很多遊客造訪，公園內如廁需日增。金山區公所整合利用公園內建物空間改建為公廁，今天開放使用，提供民眾更優質友善的如廁空間。

中山溫泉公園自去年市長侯友宜揭牌啟用後，陸續榮獲「第29屆中華建築金石獎」、「2022國家卓越建設獎」及「2021致敬城鄉魅力大賞-城鄉魅力賞」等獎項，也成為遊客及地方民眾好去處。

金山區長廖武輝表示，中山溫泉公園自新建後來往遊客絡繹不絕，民眾如廁需求也隨之增加，感謝議員白珮茹積極爭取經費，協助增加公園內廁間數量，工程48天完成。在不破壞原有空間規畫下，利用現有日式風格建築新增廁間數量，提供民眾更有親和力的服務量能。

白珮茹表示，中山溫泉公園以結合金山著名黃金湯溫泉泡腳池及引入水流創造親水空間的設計概念，成為金山熱門景點，因鄰近金山立體停車場、金山老街、水尾漁港、獅頭山公園等景點，成為金山遊客熱門集散點。

白珮茹說鄉，中山溫泉公園自獲獎後，更是吸引許多觀光客慕名而來，相較預期造訪人次增加好多倍，導致既有廁間數量供不敷求，經過此次工程擴增廁間數量後，相信可以滿足未來至公園造訪體驗民眾的如廁需求。

日式庭園風格及溫泉地景，金山中山溫泉公園增公廁啟用。圖／金山區公所提供
日式庭園風格及溫泉地景，金山中山溫泉公園增公廁啟用。圖／金山區公所提供
日式庭園風格及溫泉地景，金山中山溫泉公園增公廁啟用。圖／金山區公所提供
日式庭園風格及溫泉地景，金山中山溫泉公園增公廁啟用。圖／金山區公所提供
日式庭園風格及溫泉地景，金山中山溫泉公園增公廁啟用。圖／金山區公所提供
日式庭園風格及溫泉地景，金山中山溫泉公園增公廁啟用。圖／金山區公所提供

金山 白珮茹 公廁

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