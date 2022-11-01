汐止交流道走山致多線封閉大塞車 警方提醒兩替代路線

國道一號南下汐止出口上午出現「走山」場景，土石不只沖至路邊，也壓壞立式指示台，令人怵目驚心，好在沒有造成傷亡，不過已經影響該處交通，駕駛塞車苦不堪言。警方建議用路人可從五堵下交流道，沿平面道路行駛，再從汐止交流道回到中山高；往國道3號用路人也可在五堵下交流道後，沿新台五路接國道3號。

國道一號中山高汐止南下段今日上午11時15分出現大規模走山情形，土塊四散至道路旁，原山丘半片山塌下，整面黃土，即便是較遠處的邊坡防固設施，也從原來一格格方格，沖毀成不規則形狀，令人怵目驚心，好在當時沒有車輛經過，沒有造成傷亡。

據記者現場實地了解，這次走山的範圍，高約30公尺、長約100公尺，走山土石除滑落至路邊外，也壓壞一旁提醒限速指示牌及造成橫跨路面的立式指示牌傾斜。因此除中山高往汐止及國道三號的出口閘道封閉外，外側車道也封閉，目前僅剩內側一線道，造成基隆往汐止方向大塞車。

目前警方已經封鎖相關車道，高公局人員也在現場持續勘查，研擬搶修方案，尤其不小的雨勢持續中，工程人員擔心還會有狀況，因此繼續留下討論。