台北靈安社6神像指定古物文資 包括霞海城隍老祖

台北市立文獻館最新公告指定文物，包含台北靈安社鎮殿霞海城隍老祖神像等，共計神像、石碑等9案12件，讓台北市指定一般古物增加至209案512件。

文獻館表示，靈安社4案6件指定一般古物，包含靈安社所供奉的霞海城隍老祖神像、西秦王爺神像，以及文、武、謝、范四尊老祖神將。

其中，靈安社霞海城隍老祖，與大稻埕霞海城隍廟開基老爺同為先民攜帶渡海來台祭祀之神尊，歷史悠久；西秦王爺為北管福祿派供奉之祖師爺，見證北台灣軒社文化。

而文、武、謝、范神將，由靈安社先後於清末及日治時代至福州聘請匠師恭塑而成，為北台灣重要民俗文化「五月十三迎城隍」繞境出巡輿前開路壓陣之神將，造型極具特色，亦經常作為繪畫或攝影主題，深受市民重視。

文獻館表示，此外，四尊神將皆有華麗的特製牛皮珠仔帽盔，謝范將軍還各有一頂由鹿港名師施能火製作的精緻白鐵帽盔，此次亦作為附屬文物納入文化資產中。

另外，士林區岩山里石角魚路古道捐題石碑1案2件，位在仰德大道一段12巷路口，約莫設立於日治後期至戰後初期，上頭刻有一百多位捐獻者之芳名或商號，是當時地方人士募捐鋪設士林連接石角嶺至陽明山魚路古道其中一段道路時的紀念石碑。

文獻館表示，2件石碑於戰後遭放置湮沒多年，近年由士林區岩山里辦公處整理、考證，透過比對石碑上的人名，串聯起士林、草山至金包里之間人流、物流往來古道的歷史故事，相當具有地方記憶與時代特色。