質疑清潔隊不收攤商垃圾致違法傾倒 新北環保局：保證進場

新北市議員陳文治與議員候選人林秉宥今指出，新北市今年10月起清潔隊不收取事業廢棄物，攤商付擔不起飆漲的清運價格，只能將垃圾裝袋丟進垃圾車，深怕遭檢舉違規傾倒，甚至有私人貨卡將疑似廚餘的事業廢棄物傾倒至垃圾車內，質疑新北市府擺爛。新北環保局表示，攤販垃圾可用專用垃圾袋包好，交給清潔隊收取，且社區與市場等民生垃圾是第一順位保證進焚化爐。

林秉宥指出，發現有些市場清運都沒問題，有的市場則是部分攤位可丟，也有的市場完全都不能丟，「怎麼一個新莊區就有好幾種不同規矩」，質疑新北市府是按什麼標準收取廢棄物？並拿出照片表示，曾現場目擊多輛排隊貨卡，從內取出多個塑膠籃，將疑似廚餘、攤商廢棄物傾倒至垃圾車內，質疑清潔隊是否私下聯繫、或對價關係讓業者來傾倒。

陳文治說，新北市廢棄物處理量能不足，據統計，新北市各焚化廠一天共可處理2500噸垃圾，優先處理家戶產生的1900噸，剩600噸處理廢棄物。不料今年10月起僅給廢棄物清除業者50噸，相較於新北市每天900噸事業廢棄物產量，根本杯水車薪。

新北環保局說，新北有三座垃圾焚化廠，設置目的為處理家戶產生的一般垃圾，若有餘裕量則會協助一般事業廢棄物處理，目前焚化廠優先處理家戶垃圾，餘裕量每日600噸全數提供清除業者清運，新北市境內民生垃圾與一般事業廢棄物進廠，並不只有50噸。

另外，經環保局查證，影片中清運業者傾倒在垃圾車中的並非垃圾，而是果皮菜葉等廚餘，是傳統市場將果皮菜葉等廚餘交付清潔隊，後續將採堆肥再利用，非焚化處理，符合廢棄物清理法與收運規定。

至於部分市場清運規定不同，環保局表示，依市場規模有所不同，有規模較大的市場自組自治會，就會統一找清運業者來收，小型的攤販則可以用專用垃圾袋包好，交給清潔隊收取，並強調焚化爐第一進廠順位為社區與市場等民生垃圾「保證進廠」，第二順位才是一般事業廢棄物，認為候選人未探究事實真相，不分青紅皂白汙衊清潔隊員清譽。

林秉宥團隊在清潔隊現場目擊多輛私人貨卡，將疑似廚餘的事業廢棄物傾倒至垃圾車內。圖／林秉宥提供