北市公布地價動態 今年交易量減3.6％中止連續4年成長

台北市112年公告土地現值將於明年1月1日公告，台北市地政局上午舉辦112年公告土地現值作業公開說明會，公布全市地價情形。其中近1年全市不動產交易量比去年減少1107件，減幅3.6%，中止連續4年成長，稍微降溫；12區整體地價指數仍上漲，幅度約3.73%。不動產業界認為，部分地價上漲，因受容積獎勵所帶動。

地政局指出，北市108至110年地價調查期間，交易量是連續4年增加，到了今年地價調查作業期間，近一年全市買賣登記數，呈現交易量減少，中止連續成長；價的部分，因公告現值變動幅度還在持續匯整計算中，需經地評會評定才能確定公告，先用地價指數變動幅度做參考，總結是量縮價漲。

據統計，地價指數上漲比較明顯的地區是在南港、內湖和松山，分別是4.6%、4.43%、 4.03%；上漲較緩的地區是 士林、萬華、大同，分別2.9%、2.98%、3.39%。地政局出，上漲情況與內政部發布相關結果差異不大，與全國比較，據內政部的統計，全國平均上漲10%，尤其桃園以南的四都，整體價格都有明顯上漲。

至於北市上漲是否還算溫和？據不動產估價師公會指出，就今年來看，上、下半年有很大的差異，1到5月分的預售屋，有一些區域像是新開發的北士科、南港，預算售屋房價上漲很明顯，但下半年又回穩，各區影響價格的狀況，例如北士科、南港，因有大片土地釋出和大面積的土地開發。

至於其他區塊，一些區域的開發範圍內有容積獎勵提升，房價地價漲幅是來自容積率，這幾區的房價上漲，就可能不是整體房價上漲，而是地價和容積率，也有因TOD增額容積，也會影響地價上漲。

另外，山限區開發，因法規上放寬，也反映到地價，其他零售業，士林夜市因疫情和國際旅客來台受相當的影響。業者認為，總結來看，北市量縮減，價格目前相對穩定，建議用審慎態度來看買房、賣房的價格。

北市地政局上午說明北市轄內12個行政區的地價調查、區段劃分、區段地價估計作業情形及地價動態情況等相關事宜，邀請不動產相關公會及專業人士提供地價相關資訊，使各界充分了解地價訂定過程及地價動態情形。