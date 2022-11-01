新北花3200萬修繕30處公廁 煥然一新成打卡點

公廁是遊客出門在外必經之地，然而衛生條件、清潔等常被詬病。新北民政局及各公所為此盤點旅遊勝地、老街口、宮廟及公園內等地，自2019年起投入3200萬修繕或新建共計30處公廁，甚至依地理條件設置不同功能的公廁，滿足親子、遊客、山友、車友、身障人士等各族群需求。

民政局長柯慶忠表示，公廁是重要的民生需求，尤其現今注重親子休閒，闔家出遊風氣盛，為提供民眾就近「方便」空間，在都會區公園、老街增建公廁或改善公廁環境外，並於登山步道、濱海自行車道中繼點，依地理條件設置不同功能的公廁，滿足親子、遊客、山友、車友、身障人士等各族群需求。

柯慶忠說，金山中山溫泉公園因結合溫泉泡腳池及引入水流創造親水空間，又因鄰近金山老街、水尾漁港、獅頭山等景點，成為金山遊客熱門集散點，在不破壞原有空間規畫下，金山區公所利用現有日式風格建築，新增公廁席位。

此外，許多公廁更結合在地特色，如三芝區公所在三芝自行車公園內打造海浪意象公廁，並設有無障礙廁所，車友們可以在這裡歇腳、補給與解放；平溪區公所在孝子山步道附近、平溪國中對面設置的無障礙及親子友善廁所，將山神、瀑布、運煤台車、天燈、原生種山藥、區花艷紅鹿子百合與台灣藍鵲等平溪特色，以Q萌圖案躍上公廁牆面，成為山友們的打卡熱點。

位於三峽老街附近的貨櫃型公廁，外觀採用紅磚元素的陶瓷板組合而成，外牆上配置小植栽綠美化點綴，融入三峽老街的街景風格，亦設有親子廁所，高低洗手台讓大小朋友方便如廁；同樣是著名觀光景點的石碇千島湖，石碇區公所特別將原本設置於鱷魚潭步道觀景平台附近的流動廁所，改為米白色簡約的移動式公廁，不僅美觀也相當乾淨。因在水源保護區內，公所還特別設計地下污水系統，解決化糞處理問題。

位於都會區的板橋懷石公園及樹林潭底公園公廁，更是著名的親子友善廁所，乾淨明亮大空間，設有大小座式馬桶，尿布台，還貼心備有置物架，整台嬰兒車進來都沒問題，堪稱媽媽們最愛的五星親子廁所；新店天山公園，公所除貼心的設立親子友善廁所還裝設照護床，提供行動不便者更親民的如廁環境。