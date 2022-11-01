新北龍川護岸步道坑洞難行 十河局：雨停後修補

國道一號南下汐止出口上午出現「走山」場景，土石不只沖至路邊，也壓壞立式指示台，令人怵目驚心，好在沒有造成傷亡，不過已經影響該處交通，駕駛塞車苦不堪言。警方建議用路人可從五堵下交流道，沿平面道路行駛，再從汐止交流道回到中山高；往國道3號用路人也可在五堵下交流道後，沿新台五路接國道3號。

2022-11-01 14:12