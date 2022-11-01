新北龍川護岸步道坑洞難行 十河局：雨停後修補

中央社／ 新北1日電
基隆河新北市瑞芳龍川護岸步道出現坑洞影響通行，經濟部水利署第十河川局已圈圍警示，提醒民眾勿靠近；待雨勢停歇後將動用搶修機具回填坑洞。中央社／水利署十河局提供
基隆河新北市瑞芳龍川護岸步道出現坑洞影響通行，經濟部水利署第十河川局已圈圍警示，提醒民眾勿靠近；待雨勢停歇後將動用搶修機具回填坑洞。中央社／水利署十河局提供

經濟部水利署第十河川局今天表示，基隆河新北市瑞芳龍川護岸步道出現坑洞影響通行，已圈圍警示勿靠近；因近日大雨不斷，無法搶修，等雨勢停歇後將動用搶修機具回填坑洞。

位於新北市板橋區的第十河川局今天發布新聞表示，龍川護岸上下邊坡都是早期堆積的廢煤渣，土質鬆軟孔隙多，經大雨沖刷後，邊坡易坍滑，相對步道下方土壤也容易流失形成坑洞。

瑞芳區龍安里長柯瑞和日前反映，基隆河右岸的龍川步道附近持續崩落及淘空，希望加強護岸基礎安全，保障民眾生命財產。尤其，這段屬於廢煤渣山丘，大雨易滑落，近日步道出現坑洞，為增加邊坡基礎安定，希望實施改善工程，並新設石籠護坡及掛網植生。

對此，第十河川局表示，已設置圈圍警示，等雨勢停歇將加速回填，修補坑洞。目前豪大雨期間，天雨路滑，建議民眾暫勿行經該處步道。

第十河川局指出，已籌得新台幣2500萬元工程經費，將改善並加固護岸邊坡及步道，目前正設計中；10月27日已在瑞芳區當地召開設計草案說明會，獲得在地民眾認可。

第十河川局表示，預計今年底發包相關工程，完工後可有效改善邊坡滑落與步道坑洞問題，並提升護岸防洪與民眾通行步道安全。

護岸 瑞芳

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