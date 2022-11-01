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清潔隊不收廢棄物致業者違法傾倒 林秉宥批侯市府擺爛

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議員陳文治與議員候選人林秉宥今開記者會表示，收到陳情指清潔隊10月之後不收事業廢棄物，讓攤商、小吃店業者只能將垃圾裝進新北市專用袋再丟到垃圾車，但深怕因違法傾倒受罰。記者劉懿萱／攝影
新北市議員陳文治與議員候選人林秉宥今開記者會表示，收到陳情指清潔隊10月之後不收事業廢棄物，讓攤商、小吃店業者只能將垃圾裝進新北市專用袋再丟到垃圾車，但深怕因違法傾倒受罰。記者劉懿萱／攝影

新北市議員陳文治與議員候選人林秉宥今表示，近期收到陳情指清潔隊10月之後不收事業廢棄物，讓攤商、小吃店業者只能將垃圾裝進新北市專用袋，再丟到垃圾車，但深怕因違法傾倒受罰。

此外，在清潔隊現場還目擊多輛私人貨卡，將疑似廚餘的事業廢棄物傾倒至垃圾車內。林秉宥質疑，侯市府對廢棄物處理政策擺爛，造成廢棄物的清運及處理亂象叢生，甚至有清潔隊疑涉貪瀆現象。

林秉宥說，近期不斷接到來自市場攤商、小吃店及餐館業者的陳情，指清潔隊10月後不收取事業廢棄物，但一般攤商付不起事業廢棄物處理費，只能偷偷將垃圾裝進新北市專用垃圾袋，但又怕因違法傾倒接到罰單。

此外，在新莊區內不同市場詢問，發現有些市場清運都沒問題，有的市場則是部分攤位可丟，也有的市場完全都不能丟，「怎麼一個新莊區就有好幾種不同規矩」，質疑新北市府是按什麼標準收取廢棄物？

林秉宥拿出至清潔隊內部拍到的照片說，現場目擊多輛排隊的貨卡，從內取出多個塑膠籃，將疑似廚餘、攤商廢棄物傾倒至垃圾車內，用公家的車與資源處理私人的垃圾，質疑清潔隊是否私下聯繫、或對價關係讓業者來傾倒。

陳文治則說，新北市廢棄物處理量能不足，早在2018年就存在，經過4年的時間市府不作為，直接推給「市場機制」讓問題愈趨嚴重。

據統計，新北市各焚化廠一天共可處理2500噸垃圾，優先處理家戶產生的1900噸，剩600噸處理廢棄物。不料今年10月起僅給廢棄物清除業者50噸，相較於新北市每天900噸事業廢棄物產量，根本杯水車薪。

陳文治說，新北市焚化廠優先處理家戶垃圾與民生垃圾，餘裕量協助處理事業廢棄物，事實上民生垃圾並未完全由市府處理，更何況是中小企業由所產生的垃圾，批評新北市長侯友宜不作為，不向隔壁仍有餘量的台北市尋求協助。

林秉宥提及，新北市要發展需要建構完善的法規，與配套措施才能吸引廠商進駐，新北卻連最基本市內垃圾都無法處理，如何對中小企業或大企業招商？垃圾處理是特許行業，需要市府核可才可經營。真正的市場機制，其實是市府說了算。

林秉宥認為，交給市場機制，也不代表可以撒手不管，侯市府明知如此，還一直將市場機制掛在嘴邊，並要求市府公布焚化廠量能如何分配及進廠標準，讓人民真的可以「安居樂業」。

議員候選人林秉宥說，在清潔隊現場目擊多輛私人貨卡，將疑似廚餘的事業廢棄物傾倒至垃圾車內。記者劉懿萱／攝影
議員候選人林秉宥說，在清潔隊現場目擊多輛私人貨卡，將疑似廚餘的事業廢棄物傾倒至垃圾車內。記者劉懿萱／攝影
林秉宥團隊在清潔隊現場目擊多輛私人貨卡，將疑似廚餘的事業廢棄物傾倒至垃圾車內。圖／林秉宥提供
林秉宥團隊在清潔隊現場目擊多輛私人貨卡，將疑似廚餘的事業廢棄物傾倒至垃圾車內。圖／林秉宥提供

新北市長 廢棄物 垃圾車 2022大選 新北市選舉

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