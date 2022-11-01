省錢市長破功？柯文哲任期倒數民調「能節省開支」降6％

台北市長柯文哲任期倒數一個多月，台北市研考會今天公布最新市長施政滿意度調查，59%受訪民眾滿意柯文哲施政表現，比上次調查(今年6月)略增1個百分點，不過也有33%不滿意。由於這次民調，也是柯任內最後一次公共治理指標調查，結果自詡省錢市長的柯文哲，在「能夠節省開支」指標這一項，較去年民調大降6個百分點。

根據這次研考會所做「節省開支」民調，柯文哲僅獲得57%，對比去年公共治理指標調查，「能夠節省開支」這一項拿到63%，恐因先前北市府動用二備金舉辦城市博覽會，讓市民對柯文哲節省開支觀感打折扣。

另外，受訪民眾對於北市整體狀況感受度，半數(50%)覺得台北市正在進步，67%對做為台北市的一份子感到光榮，分別較前次調查(去年9月)減少3個及4個百分點；再為台北市政府團隊打分數方面，若以60分為及格分數，平均分數為67分，較前次調查低1分。

北市研考會表示，這次民調是柯文哲任內最後一次進行台北市公共治理指標、北市整體狀況感受度、區級關懷中心等議題調查。其中公共治理指標分為「政府施政效能」、「回應力與公民參與」及「政府施政理念」等三大構面，共15項指標訪問。

這分民調顯示，受訪者對北市府府公共治理評價偏向正面，指標前三名依序為「依法行政」(72%)、「執行能力」(71%)、「行政效率」(69%)；與上次調查(110年9月)相較，民眾對多數指標態度持平，正面感受增減比例多在1至2個百分點間。

不過在「政策/作法創新」(57%)及「節省開支」(57%)等2項指標，卻降幅較大，「政策/作法創新」下降4個百分點、節省開支下降6個百分點。

另外，民眾是否滿意北市區級關懷中心，全體受訪者中，超過半數(54%)知道，其中24%有撥打或接到關懷中心電話經驗，30%沒有；633位知道關懷中心的民眾中，78%滿意成立關懷中心的作法，其中有撥打過或接到關懷電話的民眾滿意度(88%)高於沒有使用過電話關懷服務者(71%)，顯示民眾肯定於疫情高峰期成立區級關懷中心的作法。

研考會表示，這分民調是於9月26日至30日針對市長施政滿意度、公共治理指標、北市整體狀況感受度、區級關懷中心等議題進行民意調查。成功訪問18歲以上北市民1168人，1972人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.87個百分點以內，調查方式以北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡及戶籍地作為加權變數進行樣本加權。

至於柯文哲卸任前，還會有最後一次施政滿意度調查。