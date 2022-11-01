新北農家DO一日 秋冬系列遊程即起報名

為讓民眾認識新北農業及生態，新北農業局於秋冬期間辦理藍鵲茶採茶體驗與生態守護、信鳥到站。田寮洋龍門小旅行及石碇森之光。十八重溪小旅行等3條6梯次農遊旅行，即起開放民眾報名。

台灣藍鵲茶是新北市坪林區在地品牌，藍鵲茶採茶體驗與生態守護活動帶領民眾戴上斗笠、穿上袖套，體驗古法採茶、製茶，活動除了能品嚐到甘醇芳香的新北好茶外，更能藉此機會深植友善環境生態理念。

貢竂區田寮洋位於雙溪河下游的平原，除了有廣闊的水稻田外，也有次生林、旱田、草澤、埤塘等多元地貌，因此吸引多種鳥類駐足，參加信鳥到站。田寮洋龍門小旅行上半日至田寮洋觀賞候鳥停棲身影，走訪水田風光，下半日則當個一日漁夫體驗龍門社區示範漁村捕鰻文化，品嚐美味的牽罟飯。

被山林環繞的石碇區，因位於水源保護區而保留了大部分的原始山林，而且有許多在地組織深耕文化保存，致力推展石碇觀光，近年來有不少小而美的私房景點及生態步道，如有壺穴、山豬石、運煤橋遺跡和礦工雕塑的烏塗溪步道，石碇森之光。十八重溪小旅行，探訪由廢棄煤礦宿舍改造的螢火蟲書屋，以及由荒蕪工寮整修為在地文化的休閒園區等。

新北市農業局長李玟表示，持續整合新北各區農業特色、生態及自然地理環境等資源，推出「來去農家 DO一日」一系列在地農遊，相關活動資訊都會陸續公告在來去農家DO一日網站的農遊歲時曆。

農遊歲時曆：https://ntpc-farming.com/calendar/