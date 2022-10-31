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新北耶誕城680萬人次造訪該如何防意外 新北：公安計畫完備

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北歡樂耶誕城將在11月11日至明年1月2日舉辦，有鑒於南韓梨泰院事件，新北市府依據大型群聚活動安全管理要點與自治條例訂定安全防護計畫等，確保安全無虞。圖／新北消防局提供
新北歡樂耶誕城將在11月11日至明年1月2日舉辦，有鑒於南韓梨泰院事件，新北市府依據大型群聚活動安全管理要點與自治條例訂定安全防護計畫等，確保安全無虞。圖／新北消防局提供

新北市歡樂耶誕城將在11月11日至明年1月2日舉辦，為期53天，預估680萬人次參與，有鑑於南韓首爾梨泰院日前發生重大群聚事故，造成至少154死，新北市府指出，已依據大型群聚活動安全管理要點與自治條例訂定安全防護計畫，並整合周邊安全疏導與緊急應變等措施，確保活動安全無虞，請民眾放心。

新北市府指出，南韓梨泰院事件凸顯大型群聚活動安全管理的重要性，針對新北歡樂耶誕城安全防護，已進行活動風險評估，並針對建管及消防安全、人員動線規劃、人數管制、人潮疏散作業及各項安全防護措施訂定安全防護計畫。

新北市府說，活動現場設有自衛消防編組，由消防局、工務局、警察局、衛生局、環保局、交通局等局處進駐現場緊急應變中心，各任務編組工作人員針對場地、器材設施、防火避難設施及消防安全設備在活動前詳細檢查，並在活動進行中機動巡檢，安排工作人員維護場內外人員安全、秩序維護，落實活動安全巡視和周邊交通疏導。

新北市府表示，也有派員隨時注意現場氣氛和民眾情緒，以避免活動突發狀況，如推擠、鼓噪等發生；另外，每一年新北歡樂耶誕城開城前，均會舉辦工作人員安全講習，以及大量傷患搶救演練，促使現場工作人員及消防救援單位能互相配合，強化緊急事故應變能量。

新北市府強調，舉辦大型活動安全永遠擺第一，沒有安全就沒有一切，也提醒市民參與各項活動安全最重要，務必謹慎小心，開心出門也要平安回家。

歡樂耶誕城

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