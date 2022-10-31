新北耶誕城680萬人次造訪該如何防意外 新北：公安計畫完備

新北市歡樂耶誕城將在11月11日至明年1月2日舉辦，為期53天，預估680萬人次參與，有鑑於南韓首爾梨泰院日前發生重大群聚事故，造成至少154死，新北市府指出，已依據大型群聚活動安全管理要點與自治條例訂定安全防護計畫，並整合周邊安全疏導與緊急應變等措施，確保活動安全無虞，請民眾放心。

新北市府指出，南韓梨泰院事件凸顯大型群聚活動安全管理的重要性，針對新北歡樂耶誕城安全防護，已進行活動風險評估，並針對建管及消防安全、人員動線規劃、人數管制、人潮疏散作業及各項安全防護措施訂定安全防護計畫。

新北市府說，活動現場設有自衛消防編組，由消防局、工務局、警察局、衛生局、環保局、交通局等局處進駐現場緊急應變中心，各任務編組工作人員針對場地、器材設施、防火避難設施及消防安全設備在活動前詳細檢查，並在活動進行中機動巡檢，安排工作人員維護場內外人員安全、秩序維護，落實活動安全巡視和周邊交通疏導。

新北市府表示，也有派員隨時注意現場氣氛和民眾情緒，以避免活動突發狀況，如推擠、鼓噪等發生；另外，每一年新北歡樂耶誕城開城前，均會舉辦工作人員安全講習，以及大量傷患搶救演練，促使現場工作人員及消防救援單位能互相配合，強化緊急事故應變能量。

新北市府強調，舉辦大型活動安全永遠擺第一，沒有安全就沒有一切，也提醒市民參與各項活動安全最重要，務必謹慎小心，開心出門也要平安回家。