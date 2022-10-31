綠選將抨身心障運動員獎勵差 新北：比照中央

民進黨新北市議員參選人黃淑君質疑雙北身心障礙運動員獎勵差很大，籲新北提高獎勵。新北體育處表示，新北市獎勵機制比照中央，且獎勵前6名還外加連霸獎金，優於台北市僅獎勵前3名。

黃淑君指出，新北市績優體育團體教練及個人獎助金發放標準，一直以來都不如台北市，其中身心障礙運動員的獎補助額度更是差很大！

她說，代表台北市參加全國身心障礙運動會若獲得個人項目第一名，可獲得新台幣18萬元獎勵金，但新北市卻只有6萬元。黃淑君呼籲新北調整獎勵制度，否則，對想為新北市爭取榮譽的選手不公平。

黃淑君說，根據台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法，參加全國身心障礙國民運動會選手，第1名至第3名分別可獲得獎勵金18萬元、9萬元、6萬元，對照新北市選手參加同樣賽事，第1至3名卻只能獲得6萬元、3萬元、1萬5千元。

對此，新北市體育處回應，新北市對於績優身心障礙選手獎勵機制比照中央，除了獎勵前6名選手，並對連續第1名頒發連霸獎勵金，優於台北市僅頒發前3名。

體育處表示，以個人獎項第1名為例，第1次連霸，獎金加連霸獎金共13萬元，第2次連霸頒給14萬元，第3次連霸15萬元，以此類推。且績優身心障礙運動員的照顧比照全國運，日常訓練可以免費到運動中心體能訓練，代表國家出賽也有補助部分經費。