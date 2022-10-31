中和中正路壅塞險象環生 多單位會勘後盼以公車彎舒緩

新北中和地狹人稠，交通也十分壅塞，尤其是上下班尖峰時刻，中山路、中正路、連城路及景平路等重要路段都滿嚴重，常有汽機車爭道的險象環生情景，地方有民眾盼解除禁行機車道，以紓緩車流。中和區公所表示，目前傾向維持現狀，待日後設置公車彎，防止公車停站造成壅塞。

中和在地民眾反應，中和中正錦和路口至中正板南路口，這一路段的雙向混合車道一到上下班時間就會塞車，一個紅綠燈往往都要等待比非尖峰時刻多上2至3倍時間才能通過，希望能將最外側的禁行機車道改為混合車道，以舒緩混合車道嚴重壅塞情況。

新北市議員金瑞龍說，類似情況是中和人、甚至全新北市民都會遇到的問題，因此接獲民眾陳情後，就邀集交通局、中和區公所、中和分局及里長會勘。

新北交通局長鍾鳴時表示，中和區的中正路及中山路，都是交通流量大的路段，尖峰時刻非常容易塞車，中間禁行機車道設置的目的是要分流，將直行車、轉彎車及汽機車做適度的分流，可以讓交通更順暢。

中和區公所指出，目前傾向維持現狀，待日後人行道進行改善工程時，視人行道路幅及交通情況，一併進行設置公車彎，便於乘客上下車，也避免阻擋到後方車輛行進路線。

中和分局認為，公車靠站、車輛臨停及右轉車等樣態，皆會導致後方車輛回堵，未來會加強取締違停車輛，保持行車動線順暢。

金瑞龍指出，會勘後綜合討論，因為路幅、現行交通動線及都市計畫等限制，初步決議暫維持現況，不過他也已向公所及交通局成功爭取公車彎，待日後人行道改善工程時一併設置，可對車流壅塞會有一定程度改善。