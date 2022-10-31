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不給糖給發票？ 強恕高中聯手創世打造另類萬聖節

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
強恕高中美容科同學，萬聖節前裝扮成知名電影及動畫角色，手拿南瓜造型糖果桶，卻不是要糖，而是邀請路人投下「愛心發票」。圖／創世基金會提供
強恕高中美容科同學，萬聖節前裝扮成知名電影及動畫角色，手拿南瓜造型糖果桶，卻不是要糖，而是邀請路人投下「愛心發票」。圖／創世基金會提供

今天是萬聖夜。強恕高中美容科同學，萬聖節前裝扮成知名電影及動畫角色，手拿南瓜造型糖果桶，卻不是要糖，而是邀請路人投下「愛心發票」。呼籲大眾消費時說出「愛心碼919」，就能線上捐贈發票，幫助弱勢家庭。

創世基金會表示，強恕高中美容科老師黃香雅，將助人行善的概念寓教於樂，趁著萬聖佳節，帶領25名同學，身體力行，在攜來人往的街頭募集發票，帶起公益暖流。強恕同學則表示，「裝扮上街募發票，不僅有過節氣氛，好玩又有意義」。

近年國稅局力推電子發票無紙化，全台超商百貨及餐飲店家紛紛響應。但根據創世基金會統計，公益募集的發票數量，卻是不增反減；呼籲大眾除了捐助紙本發票外，也可在結帳時，主動說愛心捐贈碼919，便能雲端捐贈，幫助植物人家庭挺過寒冬。

創世台北院院長陳淳妍表示，小小發票對消費者來說，可能只是張收據，但只要消費時多說一句『愛心碼919』，就可以幫助弱勢。她也歡迎企業團體或是公司行號，來電申請發票箱設置，一起成為各地的愛心尖兵。洽詢專線02-23970101分機202

電子發票 愛心

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