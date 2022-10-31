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移變電箱 汐止貨櫃道橋下增機車停放空間

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路貨櫃專用道橋下，新北市議員廖先翔也協調，希望將變電箱往旁邊遷移，讓出更多機車停放的空間。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路貨櫃專用道橋下，新北市議員廖先翔也協調，希望將變電箱往旁邊遷移，讓出更多機車停放的空間。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路貨櫃專用道橋下，有一部分是作為一旁長安派出所警用機車以及附近居民停放機車使用，因為有兩座變電箱設置在中間，壓縮到停車空間，所以，新北市議員廖先翔也協調，希望將變電箱往旁邊遷移，讓出更多機車停放的空間。

長安里長楊清風說，因為附近住戶機車停車格的需求量非常的大，之前OK店對面空間已經整頓好，這次請廖議員協助比照那邊的方式處理，將長安派出所對面橋下空間，兩處台電變電箱遷移縮小，空間就變大了，地面也重新刨鋪再增加一些照明，重新規劃機車格，有更多車位讓民眾使用。

新北市議員廖先翔表示，在汐止貨櫃專用道橋下，大概是在長安派出所對面的區域，原則上是停放警用汽機車，有部分空間是停放民眾的機車，但是橋下有設置兩處變電箱並且有圍網，因為範圍不小再加上是在橋下正中央的位置，造成能夠停放的車輛是比較少的，那因為最近停車需求慢慢增加了，里長建議是不是可以比照另外一邊之前有規劃收費停車格處，將電箱移到路緣石的邊邊，把空間騰出來，讓橋下停車空間可以重新規劃，現場會勘討論後，也獲得台電承諾後續會進行評估，將電箱依地方需求遷移，縮小範圍，後續再來規劃橋下空間警方跟民眾如何分配停車空間，讓橋下空間使用效益放到最大。

議員 汐止

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