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萬聖節闖關試膽量 淡水鄧公國小辦鬼王爭霸賽

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄧公國小舉辦萬聖節慶祝活動，由五年級的大哥哥大姐姐扮鬼，讓幼兒園和低年級的小朋友參加闖關試膽的活動。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公國小舉辦萬聖節慶祝活動，由五年級的大哥哥大姐姐扮鬼，讓幼兒園和低年級的小朋友參加闖關試膽的活動。 圖／紅樹林有線電視提供

今(31)日是一年一度的西洋萬聖節，淡水區鄧公國小舉辦萬聖節慶祝活動，由五年級的大哥哥大姐姐扮鬼，讓幼兒園和低年級的小朋友參加闖關試膽的活動，此外，圖書館推出「鬼王爭霸賽」邀請師生共同來對圖書館藏書中的鬼王進行投票，希望藉由圖書來了解世界各地不同的鬼王，寓教於樂。

每年萬聖節鄧公國小都會舉辦扮鬼慶祝的活動，校長表示，學生們對鬼很害怕，雖然學校的場地在地下室，但全程都是開著燈，讓試膽的孩子們了解，鬼怪並不可怕，都是人扮的，有助他們壯膽。 扮鬼的五年級楊同學表示，自己化完妝，也會幫同學化妝，大家還會比一比，誰的妝最可怕，感覺真的很特別。就連家長會長與校長都打扮成魔法師一起加入。

鄧公國小謝芳儒校長表示，各國都有鬼故事，希望藉由鬼王爭霸賽的圖書推廣活動，讓孩子對書裡的鬼故事增加親切感，並且從浩瀚的書海裡來認識世界。看到老師們攜手為孩子們安排，並且和圖書館結合推廣閱讀，寓教於樂，非常感謝老師們的用心。鄧公國小徐會長說，鄧公國小是一個充滿活力的好學校，疫情緩解，學校的老師們為孩子們用心的規劃萬聖節活動， 孩子們不但能試膽，又能增廣見聞，可說是一舉兩得。

萬聖節 圖書館

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