瑞芳龍川護岸邊坡掏空 地方盼強化基礎安全
瑞芳區龍川里到龍安里的基隆河右岸，十年前就發生土石崩落，中央和地方加強護岸強度，只是還有約三百公尺的長度護岸和邊坡，持續有崩落和掏空的情形，因此，龍安里長柯瑞和盼加強護岸基礎安全，保障民眾生命財產。
這兩天瑞芳地區雨勢又大了起來，住在基隆河右岸附近的龍安里居民心裡很不安，因為邊坡都已經逐漸掏空，而且情況加劇，加上地質問題，所以沖刷得特別嚴重，地方就希望權單位趕快要來搶修。
龍安里長柯瑞和說，這段屬於廢煤渣山丘，大雨易滑落，為增加邊坡基礎安定性，改善水防道路入口陡坡，擬加高既有步道，並新設石籠護坡及掛網植生，可穩定坡腳並減少坡面沖刷。
當地居民也說，這兩天瑞芳地區有豪大雨，不少地基也下陷的比之前還嚴重，看到基隆河幾乎快滿水位，真的很嚇人，因此護岸修復工程真的刻不容緩。
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