三芝茭白筍節女力展現 王姵雱奪剝白組冠軍

2022三芝茭白筍節於三芝區芝蘭公園熱鬧登場，由新北市農業局主辦，今年競賽亮點，除了茭白筍甜度高達7.5度，其中分組競賽的剝白組冠軍更由王姵雱拿下，充分展現新北農村女力的優異農事實力。

新北市農業局長李玟說，新北市茭白筍產地多分布於三芝、石門、金山及淡水一帶，其中又以三芝最為出名，土壤肥沃加上來自陽明山系純淨水質，造就支支纖長脆甜的茭白筍。

此外，搭配新興景點三芝海上平台，茭白筍節當天芝蘭公園還有「貨櫃市集」開幕，邀請民眾趁茭白筍產季來到三芝，不僅能夠嘗到鮮筍，更加還可以一遊山海美景，好吃又好玩。

三芝區長王立文表示，連續兩天的活動會場不僅設置「茭傲市集」，邀請在地農友及攤商販售新鮮現採茭白筍與茭白筍料理，還有各式文創手作小物等商品，同時常設的「貨櫃市集」搭配活動開幕，精選6家在地小吃、咖啡等特色店家進駐，要將三芝美味帶給大家，三芝區公所也邀請喜愛茭白筍的民眾不妨趁著產季來一趟三芝美食之旅。