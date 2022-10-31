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新北美術館延至明年2月竣工 不影響2023台灣設計展舉辦

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
耗資21億的鶯歌新北美術館原訂今年完工，因受疫情缺工缺料工程延宕，立委蘇巧慧、范雲今出席立院教育文化委員會考察行程，蘇表示將持續協調相關單位，盼讓設計展順利舉辦。圖／蘇巧慧辦公室提供
耗資21億的鶯歌新北美術館原訂今年完工，因受疫情缺工缺料工程延宕，立委蘇巧慧、范雲今出席立院教育文化委員會考察行程，蘇表示將持續協調相關單位，盼讓設計展順利舉辦。圖／蘇巧慧辦公室提供

耗資21億的鶯歌新北美術館原訂今年完工，因受疫情缺工缺料工程延宕，主體工程延到2023年才會完成，由於明年底即將舉辦2023年台灣設計展，外界擔憂趕不上期程。立委蘇巧慧、范雲今出席立院教育文化委員會考察行程，蘇表示將持續協調相關單位，盼讓設計展順利舉辦；議員廖宜琨則說，雖然工期延宕，但應不至影響設計展舉辦。

蘇巧慧表示，明年設計展預計將在鶯歌舉行，希望串連鶯歌在地商家，整合地方產業，讓設計展成為帶動鶯歌地方建設、產業發展的契機。目前新北市立美術館主體工程、戶外園區工程因受疫情缺工、缺料影響延宕，會持續協調相關單位，盼讓設計展順利舉辦。

蘇巧慧指出，考察先至新北美術館了解工程進度，並且就美術館未來的空間規劃、動線設計、周遭景觀配置進行了解與意見彙整。新北美術館主任陳春美提到，市府自2020年推動三鶯文創整合計畫，包含軟硬體總共40件工程都在進行中，提供設計展在鶯歌的藝文基礎。

廖宜琨表示，市府有承諾會全力趕工，目前工程確實有延宕，但應不至影響設計展舉辦，只是若工程完工期程一直往後延，設計展也需要前置作業，確實會讓承辦單位緊張。

新北市新工處則說明，新北美術館主體工程預計至年底完工，戶外園區部分須待主體建築鷹架拆除後才能進行，預計至2023年春節前完工，新北市立美術館整體預計至2023年2月底竣工。

2023台灣設計展落腳新北，與台灣設計研究院TDRI共同主辦，在鶯歌新北市美術館登場。圖／新北文化局提供
2023台灣設計展落腳新北，與台灣設計研究院TDRI共同主辦，在鶯歌新北市美術館登場。圖／新北文化局提供

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