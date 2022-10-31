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黃淑君批身障運動員獎金不如台北 新北：比照中央

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨新北市議員候選人黃淑君今質疑，新北市績優體育團體教練及個人獎助金發放標準，不如台北市，其中身心障礙運動員的獎補助額度差更大，認為對新北選手來說不公平。圖／黃淑君提供
民進黨新北市議員候選人黃淑君今質疑，新北市績優體育團體教練及個人獎助金發放標準，不如台北市，其中身心障礙運動員的獎補助額度差更大，認為對新北選手來說不公平。圖／黃淑君提供

民進黨新北市議員候選人黃淑君今質疑，新北市績優體育團體教練及個人獎助金發放標準，不如台北市，其中身心障礙運動員的獎補助額度差更大，認為對新北選手來說不公平。

新北體育處表示，新北市績優身心障礙選手獎勵機制比照中央，除獎勵前6名選手外，更對連續第一名頒發連霸獎勵金，優於台北市僅頒發前3名。

黃淑君說，新北市日前舉辦身心障礙運動嘉年華，立意良善值得肯定，但除了舉辦活動，更應該重視身心障礙運動員的待遇和獎勵問題。根據台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法，參加全國身心障礙國民運動會選手，第1名至第3名分別可獲得獎勵金18萬元、9萬元、6萬元，對照新北市選手參加相同賽事，第1至3名卻只能獲得6萬元、3萬元、1萬5000元。

黃淑君認為，雙北市的獎勵金落差很大，長期為人詬病，一般選手可能會選擇把戶籍遷到台北市，爭取更優渥的獎勵金，但部份身心障礙運動員需仰賴家人照顧，選擇留在新北市，卻必須承擔低台北市一等的待遇，非常不公平。

黃淑君說，外界時常誤解身心障礙者參加運動競技只是為了「練身體健康」，忽略身心障礙運動員投入的努力，以及身為運動員的榮譽感，新北市身心障礙運動員的獎勵標準已多年未調整，呼籲市府適時檢討，鼓勵爭取榮譽的優秀運動員獲得應有的尊重。

體育處說，新北市對於績優身心障礙選手獎勵機制比照中央，除了獎勵前6名之選手，並對連續第一名頒發連霸獎勵金，優於台北市僅頒發前3名；且績優身心障礙運動員的照顧比照全國運，日常訓練可以免費到運動中心體能訓練，代表國家出賽也有補助部分經費。

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