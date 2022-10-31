侯友宜視察捷運金城機廠 再喊話中央盡速核定其他路線

雙北力拚軌道建設，萬大中和線已全線展開施工，新北市長侯友宜今赴該線金城機廠視察，強調工程保有安全及品質下進度超前，預計2025年完工通車，也呼籲中央盡速核定五泰輕軌等捷運路線，新北也會繼續加油，讓捷運處處可以看到。

侯友宜表示，今天主要關心萬大中和線以及金城機廠的進度，萬大中和線目前進度65%，比預期超前；金城機場目前進度52%，預期完工後可供36部電聯車維修及運作，兩者進度都順利且超前，預計2025年能完工通車。

萬大中和線為中運量地下化捷運系統，全長9.5公里設有9座車站及1座機廠，路線由金城機廠的莒光站起至中正紀念堂站，行經新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區，於新北市境內設置5個車站，並可轉乘環狀線、淡水信義線及松山新店線等。

計畫總經費741億元，新北負擔296億元約佔40%，台北負擔242億元，中央則負擔203億元，萬大中和線工程透過雙北合作計畫，由台北市協助興建，新北市則辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫及民意協調等作業。

捷運局長李政安補充，緊鄰金城機廠的捷運莒光站，未來可與捷運五股泰山板橋輕軌銜接轉乘，形成一縱貫南北捷運路線，路線行經中和、土城、板橋、新莊、泰山、五股、蘆洲、三重等行政區，將便利沿線市民的搭乘使用。

侯友宜指出，目前該線第二期新北樹林線，也正式開始動工，未來能銜接到新莊迴龍，希望2028能完工，如此到2030年就能達到139公里、121座車站，等於10萬人有3座以上車站，跟東京、首爾一樣，可以媲美一個國際大都市。