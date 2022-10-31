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2023新北消防月曆亮相 猛男秀肌肉、女性活潑陽光

中央社／ 新北31日電
2023新北消防形象月曆共有17名身材健美與活潑陽光的男女消防員參與拍攝。 圖擷自新北消防形象月曆官網
2023新北消防形象月曆共有17名身材健美與活潑陽光的男女消防員參與拍攝。 圖擷自新北消防形象月曆官網

新北消防局今天舉行2023新北消防形象月曆發布記者會，這次有17名身材健美與活潑陽光的男女消防員參與拍攝，消防員魏裕倫表示，為拍攝特別控制飲食，自己水煮青菜與雞胸肉等。

新北市政府消防局今天上午舉行「2023新北消防形象月曆」發表記者會，消防局副局長陳崇岳說，新北消防月曆推出第15屆，本屆月曆主題是「安居樂業，新北尚好」，遴選內外勤13名身材健美的消防猛男及4名活潑陽光的消防女性，到新北知名景點如三芝海上平台、碧潭水舞與熊猴森樂園等地拍攝。

參與月曆拍攝、人氣很高的南雅分隊隊員魏裕倫表示，他平常就有在鍛鍊，這次為了拍攝特別進行飲食控制，在勤務之餘會自己水煮青菜、雞胸肉搭配白飯，並增加有氧與重量訓練。

魏裕倫談起印象最深刻的救災事件時說，他擔任消防員不到一個月就去支援太魯閣號出軌事件，當時到現場後非常震撼，「隧道內外是完全不同世界」，他負責第7與第8節車廂破壞及人命搜救任務，看到學長們的專業以及積極，讓他期許自己在之後的救災現場能幫上更多忙。

月曆9月份主角林克樺過去曾當過老師，他說，看到朋友當消防員，讓他覺得消防工作很偉大，也對這份工作有憧憬，期許透過自己的力量幫助民眾，也希望自己練到與朋友一樣好的體魄。

陳崇岳表示，本屆消防月曆獨家與全家便利商店合作販售，自10月26日開放預購，售價新台幣119元，取自諧義119，銷售所得扣除必要成本，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」做公益。

月曆 消防員

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