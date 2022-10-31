烏來往福山道路坍方 新北養工處搶修拚晚間搶通

奈格颱風持續影響影響台灣，其中新北烏來就受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，導致山區往大羅蘭方向道路在今清晨發生坍方並封閉，影響近20戶民眾出入。新北工務局表示，養工處搶災廠商已在今上午9時30分到場做搶通作業，預計最快今晚可以搶通。

新北市山地原住民議員馬見指出，今清晨在烏來北107線17公里處發生土石滑落情形，造成道路完全中斷，車子無法通過，人則可勉強通行；由於該區是烏來通往福山里之道路，因此造成福山部落約18戶居民受影影響。

據了解，消防人員已到場拉起封鎖線，區公所也已通知協力廠商前往處理，農業局、交通局、110與EOC等也同步掌握中，路況預計半天可以排除。