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侯友宜視察萬大線機場遇陳抗 地主批「美河市升級版」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴萬大中和線金城機場視察。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴萬大中和線金城機場視察。記者李成蔭／攝影

捷運萬大中和線全線施工中，新北市長侯友宜今上午赴中和土城交界的「金城機場」視察，不過現場卻碰上土地被徵收自救會長江鴻壽陳抗，批評市府以一坪4萬多元價格強制收購，手段如美河市升級版，市府對於地主的詢問也不聞不問。侯隔空安撫；新北捷運局則說，土地按保護區價格徵收，地主們提的行政訴訟已在司法程序。

今機場視察活動上，江鴻壽突站起身向侯友宜及現場不斷表達訴求，還高呼「你們是強盜喔！」讓氣氛幾度尷尬。他表示，當初市府以相當一坪4萬多元的價格向金城機場的地主們強制收購土地，後來地主們向法院提告訴且勝訴，市府官員還是不聞不問，今天得知侯友宜要到現場，就匆忙前來表達訴求，希望能有個公道。

江鴻壽表示，被強制徵收土地後可以蓋大樓來賣，創造400億價值，但補償金卻只發放70多億；這片3萬5600坪（11公頃）中有將近8成以上都是農地，用地取得價格都是以低於公告現值協議價購取得，取得的農地其中還有許多農地主不同意協議價購金額，因此市府以二分之一，甚至四分之一的價格強制徵收取得。

江鴻壽認為，金城機廠今天進度能順利快速，全仰賴機廠用地地主們，雖然當中不少人對於徵收補償價過低非常不服，但最後仍因受不了折騰煎熬而就範，就算是有抵死不從者，也都還是遵循異議、訴願、訴訟等溫和方式救濟。

江鴻壽批評，金城機廠用地取得方法手段是新店美河市的再升級版、精改版，更細膩的增加一些偽裝、偽善、修飾程序，侯友宜難道都不害怕會被拆穿、揭發而影響國家形象及聲譽嗎？

侯友宜在現場聽聞後隔空安撫，並強調捷運局會做後續處理；捷運局則說，機場用地取得由台北捷運局採捷運開發方式辦理，該保護區、農業區協議價格約為徵收價格1.5至2.2倍，因地主不參與開發亦不同意協議價購價格，依規定僅能以徵收方式取得土地。

捷運局表示，該地以徵收前之保護區、農業區評估，該徵收價格較原公告現值為高，內政部在107年8月13日核准徵收。至於地主表示徵收價格低於公告現值，是將保護區、農業區徵收價格與後來變更後捷運開發區的公告現值比較，基準不同，無法併同比較。

捷運局補充，地主已就徵收價格評定提起行政訴訟，目前由最高行政法院審理中，市府後續將依判決結果辦理。

新北市長侯友宜今上午赴萬大中和線金城機場視察，碰上土地被徵收自救會長江鴻壽陳抗。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴萬大中和線金城機場視察，碰上土地被徵收自救會長江鴻壽陳抗。記者李成蔭／攝影

侯友宜 萬大線 美河市

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