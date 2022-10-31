三峽國光二期社宅上梁 預計2023年底完工供921戶

三峽國光二期青年社會住宅今日舉行上梁典禮，提供921戶，預計2023年底完工，加上已在營運的28戶北大社宅、241戶三峽國光一期青年社宅，三峽社宅總量達1190戶，且周邊的三鶯線也即將在明年底完工，將成為機能完整的社宅聚落。

新北市副市長陳純敬今主持上梁典禮說，疫情期間缺工缺料，營建成本日益增加，市政團隊仍積極建設，三峽國光二期青年社會住宅落成後，將可保障青年及弱勢族群居住權利。

陳純敬指出，新北社宅長期規畫至少4.5萬戶，其中2015至2024年的社宅規畫，由新北與中央攜手合作目標3.3萬戶，依內政部資料顯示，新北市興辦社會住宅已達3萬4530戶，並將以長期永續角度思考，不以2024年為社宅興辦終點，持續以都市更新分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等多元取得方式興辦社宅。

城鄉發展局長黃國峰表示，新北市有土地多已開發利用，可興辦社宅土地皆已完工或施工中，導致社宅用地取得不易，因此採取多元取得，包含都市更新分回、容積獎勵捐贈等約1100戶。