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梨泰院事故效應 新北市府將加嚴耶誕城疏散動線管制
南韓梨泰院事故造成嚴重死傷，新北歡樂耶誕城即將登場，市府觀旅、交通和警察局今早實地勘查各疏散動線，希望發生類似事件時，能夠確保民眾安全無虞，今年管制勢必會加嚴。
新北歡樂耶誕城11月11日將登場，去年有400萬人次參觀，過去最高有660萬人次。因南韓梨泰院萬聖節活動發生嚴重死傷意外，耶誕城過去疏散人潮眾多，也常造成局部區域交通癱瘓，市府相關局處今共同會勘，將在進出管制人流，避免發生類似事件。
市府表示，現有的動線其實已經行之多年，過去都還算平安度過，但梨泰院事故給了警示，不得不注意，特別是從會場離場時，許多人會擠在火車站及各捷運路口，確實有潛在危險，應設法防範。目前規畫人潮分流，兼放行時分段總量管制，以免人潮同時聚集。
過去以演唱會人潮最多，但今年轋周末人潮較多的活動都會推動管制。市府表示，就是怕人潮一下子散場，會全部塞在通往火車站和捷運站各出入口，所以過去市民廣場人潮約散到一半，中間往下的通道才會開放，以免發生擁擠踩踏事故。
板橋謝姓市民說，十幾年前她在淡水巷道參加活動散場時也有類似感受，當時她覺得被人潮夾著騰空而起，根本就沒有立足處，全程騰空移動，嚇得要命，所幸後來沒有出事，但後來再也不敢擠進人潮眾多的地方，以免事件重演。
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