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越南出生來台遭欺負 更生少年「未來咖啡」找到人生新方向

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
小偉常因溝通和同事產生不愉快，但在未來咖啡和就服員的耐心輔導與培訓下，小偉逐漸步上軌道，成為咖啡廳內外場的可靠員工。圖／新北市勞工局提供
小偉常因溝通和同事產生不愉快，但在未來咖啡和就服員的耐心輔導與培訓下，小偉逐漸步上軌道，成為咖啡廳內外場的可靠員工。圖／新北市勞工局提供

越南出生的小偉直到11歲時才來到台灣，社會帶給小偉巨大的考驗。即便小偉很努力在學習適應台灣，仍經常因為口音、溝通、個性等狀況和同儕產生誤會及摩擦，並因竊盜罪數次出入少年觀護所，越來越找不到合適的方式與社會連結。

不過小偉後來在就業服務處與更生少年關懷協會合作辦理「高關懷及受保護處分少年就業輔導計畫」中，慢慢學習到了人際相處得與工作的技巧，逐漸適應了社會，找到勇往直前的目標。

新北市就服員分享，第一次見到小偉，是媽媽帶小偉來報名工作體驗營及職業興趣探索課程，期待能穩定生活作息，同時找到未來生涯方向。小偉透過課程了解了每個職業的工作內容、職訓成本跟實務工作會遇到的困難後，就服員便開始陪伴小偉評估求職力和就業力，並輔以職業心理測驗及專業諮詢，評估推介至中繼職場「未來咖啡」，增加在職場工作的經驗，逐漸適應職場，磨練人際應對能力。

「在這裡我遇到了對我很好的同事跟就服員，雖然有時候會有爭執，或是不守規矩的時候會被糾正，但大家都對我很好。」剛開始工作時，小偉常因溝通和同事產生不愉快，但在未來咖啡和就服員的耐心輔導與培訓下，小偉逐漸步上軌道，成為咖啡廳內外場的可靠員工。

小偉表示，「現在的我，在工作裡找到成就感，身邊多了一群像好朋友的工作夥伴，他們都是我的星星。」從興趣探索、求職準備、職能培訓到適應職場，就服員陪伴9個月的期間，自己找到了勇往直前的目標，目前已穩定就業滿5個月並持續就業中。

勞工局長陳瑞嘉表示，就業服務處與更生少年關懷協會合作辦理「高關懷及受保護處分少年就業輔導計畫」，針對有就業意願之15歲至18歲高關懷及受保護少年，提供職業心理測驗、就業諮詢、就業資源、職業興趣探索課程、就業輔導、就業媒合、陪同面試及職場關懷服務，期以提升少年之就業各項能力，及協助排除就業障礙，進而順利就業。

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