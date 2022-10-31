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新店、大漢溪高灘地停車場只出不進 局部紅黃線可停車

聯合報／ 記者施鴻基／新北即時報導

新北市府晚間宣布，受奈格颱風影響，新北市新店溪及大漢溪沿線高灘地停車場只出不進；各橫移門、 越堤道及高灘地便道等仍維持正常通行。

另今天早上6點起開放新店溪流域及大漢溪流域水門周邊部分道路紅黄線，供民眾臨時停車，但禁止並排停車，也不得妨礙救災車輛通行，市府建議多利用大眾運輸上下班。

水門周邊部分紅黃線開放停車路段如下：

新店溪流域：新店區寶元路1段(寶慶街-寶元路2段1巷)、忠孝大鵬堤外便道(環河路-鳴遠橋)、永和區環河東路（光復街至環河東路4段底）、仁愛路(保生路-永和路2段)、永平路(環河西路2段-中山路1段)、保生路(環河西路2段-中山路2段，中山路至仁愛路間路段雙號側除外)、永貞路(仁愛路-中山路1段)、保安路(環河西路1段-保生路)、環河西路(光復街-中山路1段352巷)、文化路(永和路2段-環河西路)、永利路(永貞路-林森路、永元路-永亨路)、永亨路(永貞路-成功路1段106巷)、國中路、民權路(得和路-更生街)、民生路(得和路-民生路46巷)及環河西路(縣民大道-中和區光環路)

大漢溪流域：中和區/板橋區光環路1、2段(板橋區環河西路-中和區環河西路)、合宜路(樂群路-合宜一路)、環河西路(光環路-福祥路)。

交通局表示，永和區環河東、西路靠堤防側，用路人於停放車輛後須靠堤防側行走，至行人穿越道才可通過道路。建議車主停放車輛時留下聯絡電話以利聯繫。

停車場

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