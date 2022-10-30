新北原民聯合文化活動登場 暌違2年首次移師微風運河

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
暌違兩年的新北市原住民族聯合文化活動今在微風運河廣場登場，新北市長侯友宜也到場與近5000位族人一同參與。圖／新北原民局提供
暌違兩年的新北市原住民族聯合文化活動今在微風運河廣場登場，新北市長侯友宜也到場與近5000位族人一同參與。圖／新北原民局提供

暌違兩年的新北市原住民族聯合文化活動今在微風運河廣場登場，新北市長侯友宜也到場與近5000位族人一同參與。侯友宜說，每年召開族群領導人會議、培育師資推廣族語、成立天使基金協助族人創業、增設文化健康站照顧長者已成立23站，未來會持續與原住民站在一起，讓所有族人在新北市安居樂業。

侯友宜表示，自從獲得阿美族名字「Mayaw（馬耀）」開始，就與原住民成為兄弟姊妹，感念眾多的原住民警察同仁，過去與他一同拚命、衝鋒陷陣。因疫情影響，新北市原住民族聯合文化活動連兩年停辦，今年首度在蘆洲微風運河廣場舉辦，感謝各族群領導人、頭目、理事長帶領族人在新北扎根成長茁壯。

侯友宜說，自己也實踐四年前競選承諾，每年召開族群領導人會議、培育師資推廣族語、成立天使基金協助族人創業、增設文化健康站照顧長者已成立23站，未來會持續與原住民站在一起，讓所有族人在新北市安居樂業。

新北原民局說，今年原住民族聯合文化活動首度移師蘆洲區辦理。現場將近5000位族人及市民朋友一同參與，活動開場由新北青年團的阿美族勇士報信息，接著交由泰雅族、排灣族、卑南族及噶瑪蘭族等進行莊重且富文化意義的祈福儀式，再到阿美族一系列起火、迎靈、敬老尊賢、獻祭及祈福。

接著來自新北市各區的原住民發展協進會、文化藝術團及學校等組團參與樂舞競賽，總獎金高達15萬元，經過激烈的競爭，上午分別由新莊區協進會、新店區協進會及汐止區協進會，獲5萬、3萬及1萬元獎金。下午則由莊敬高職原舞隊、蘆洲區協進會及山舞文化藝術團，分別獲3萬、2萬及1萬元獎金。

此外，活動現場也規劃了原民文化展示區，目前官方正名的原住民族共有16族，各族有各自的文化、語言與傳統，今年則是以「原住民族服飾」為接續，展現16族各自獨特且富含文化意義的服飾與圖紋，讓每位參與的民眾可以進一步認識原住民16族傳統服飾的文化意涵；原民局現場也規畫50多攤的原民產業商品展售，讓大家「有得吃、有得看、有得買」。

暌違兩年的新北市原住民族聯合文化活動今在微風運河廣場登場，新北市長侯友宜也到場與近5000位族人一同參與。圖／新北原民局提供
暌違兩年的新北市原住民族聯合文化活動今在微風運河廣場登場，新北市長侯友宜也到場與近5000位族人一同參與。圖／新北原民局提供

新北市長 原住民 侯友宜

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