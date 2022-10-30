汐止工建路一周完成深層灌漿 正常行車還要再等等

新北市汐止區工建路20日路基下陷，因未查明問題出自地下15公尺的汙水管破損，灌漿3天無效，22日晚上再次陷落。水利局23日改採低壓灌漿補強，地下深層基礎已完成，待天氣放晴，再辦理淺層補強、路基改善及路面銑鋪，即可恢復雙向正常通車。

水利局今天表示，23日調配機具進場緊急施工，並持續實施沉陷監測。一周來日、夜全力趕工，工區在29日已有大量回漿，顯示地下深層基礎己完成改善。今天機具已撤離，下午邀集相關管線單位辦理會勘，預先安排復原各項工序，期能早日恢復雙向交通。

水利局説，目前地下深層基礎改善完成，剩餘淺層開挖改善、路基施作及道路銑鋪等工項。天氣放晴後施工約3～4個工作天即可改善完成，恢復交通。