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汐止工建路一周完成深層灌漿 正常行車還要再等等
新北市汐止區工建路20日路基下陷，因未查明問題出自地下15公尺的汙水管破損，灌漿3天無效，22日晚上再次陷落。水利局23日改採低壓灌漿補強，地下深層基礎已完成，待天氣放晴，再辦理淺層補強、路基改善及路面銑鋪，即可恢復雙向正常通車。
水利局今天表示，23日調配機具進場緊急施工，並持續實施沉陷監測。一周來日、夜全力趕工，工區在29日已有大量回漿，顯示地下深層基礎己完成改善。今天機具已撤離，下午邀集相關管線單位辦理會勘，預先安排復原各項工序，期能早日恢復雙向交通。
水利局説，目前地下深層基礎改善完成，剩餘淺層開挖改善、路基施作及道路銑鋪等工項。天氣放晴後施工約3～4個工作天即可改善完成，恢復交通。
水利局指出，現在受奈格颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，汐止地區仍持續有豪大雨發生情況，剩餘工項需等天氣放晴後才能施作，確保通行安全及道路品質。施工期間非常感謝市民朋友的配合，造成不便之處請市民朋友體諒及包涵。
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