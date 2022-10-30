新北10月31日上午6時起 河濱停車場只出不進

新北市政府表示，受颱風奈格降雨影響，自10月31日上午6時起實施新店溪及大漢溪沿線高灘地停車場只出不進；各橫移門、越堤道及高灘地便道等仍維持正常通行。

水利局今晚發布新聞稿指出，受颱風奈格外圍環流與東北季風共伴效應降雨影響，基於河防安全考量，新北市自31日上午6時起實施新店溪及大漢溪沿線高灘地停車場車輛只出不進。

水利局表示，民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，請儘速駛離，以免愛車受損；新北市各橫移門、 越堤道及高灘地便道等仍維持正常通行。

交通局表示，配合高灘地實施新店溪及大漢溪沿線停車場管制車輛只出不進，同時於明天6時起開放水門周邊部分道路紅黃線停車、路邊停車格暫停收費，請民眾將愛車停好，並多搭乘大眾運輸工具上下班。

交通局提醒永和區環河東、西路靠堤防側，用路人於停放車輛後請靠堤防側行走，至行人穿越道才可通過道路，並請駕駛人減速慢行，注意行人安全。

交通局表示，建議車主停放車輛時務必留下聯絡電話以利聯繫，禁止併排停車，不得妨礙救災車輛通行，確保公共安全維護；如路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止停車。