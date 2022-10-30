創造社會正向改變 「新北影響力」論壇找出關鍵人物

新北市府新聞局今日舉辦 2022「時刻不凡・新北影響力」論壇，選出10位在各自專業領域發光的影響力人物，與民眾分享實踐理念的生命歷程。新北市副市長劉和然表示，「新北影響力」就是希望不分年齡、性別，將為這塊土地努力奉獻的人找出來，並將故事流傳下去。

新北市府2019年打造「新北女力」品牌，連續三年製播系列影片，今年活動昇華成「新北影響力」盼進一步傳達任何人都能在不分性別、年齡、族群等背景下貢獻己力，創造、展現出翻轉新北的實質影響力。活動除表揚10位影響力人物，也邀請5位各領域專家擔任講者，聊及自身如何對新北這塊土地做出貢獻。

紀錄片導演楊力州說，「紀錄片可以改變世界，這是我是始終不變的信仰。」希望能用紀錄片作為改正偏見的武器，傳遞給社會更多的正能量，關注極需社會關心的議題。

楊力州表示，他在台灣社會丟下全新思考，怪咖並不怪，怪咖有時是進步的力量。所以他集結台灣新生代紀錄片導演，企畫「怪咖系列」，拍攝18部紀錄短片，議題涵蓋動保、同婚、女性和教育等價值，其中有三分之一的作品由30歲以下的導演執導，也提供合作過的拍攝人員名單讓年輕導演挑選，調度、分配製片，確保拍攝進度，彌補新人導演欠缺製片觀念的問題。

劉和然表示，他們今年將「新北女力」改為「新北影響力」就是希望能讓更多為社會盡心盡力的人都能獲得鼓勵，主辦單位聯合報為此所出版500輯專刊大受歡迎與好評，希望故事都能持續流傳下去，新北市府會不斷把為這塊土地默默付出的人找出來，讓新北變得更好。

聯合報新聞部副內容長王茂臻指出，這些人從四面八方而來，在新北市深耕茁壯，把自己的影響力發揮到更多地方，這就是新北市長侯友宜提到的「共好精神」，讓世界變得更好。